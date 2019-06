Auf Open Air Festivals wird immer mehr Abfall und Sperrmüll einfach liegen gelassen. Verpackungen, übrige Lebensmittel, Unmengen Bierflaschen und Dosen finden die Veranstalter vor. Auch Zelte, Pavillons, Schlafsäcke, Campingstühle, Tische, Möbel und sogar Kühlschränke müssen von Aufräumtrupps entsorgt werden. Viele Locations gleichen Müllhalden, wenn das Partyvolk abgezogen ist.

300 Tonnen Müll in drei Tagen bei Rock im Park

Bei Rock im Park 2019 in Nürnberg wurden bei den Aufräumarbeiten über 300 Tonnen Müll gesammelt. Diese Müllberge sind bei Festivals keine Seltenheit mehr. Besucher lassen dort Gegenstände zurück und produzieren im Durchschnitt mindestens fünf Kilogramm Müll pro Person.

Was viele Gäste dabei vergessen: Als Festivalgelände dienen normalerweise Park-, Grün- oder Freiflächen, die nach der Nutzung gründlich saubergemacht werden müssen. Dafür rücken oft Reinigungsfirmen mit über 100 Kräften an. Besonders Kleinteile wie Konfetti oder Zigarettenstummel machen ihnen Schwierigkeiten. Sogar Metalldetektoren kommen zum Einsatz, um den Boden gründlich reinigen zu können.

Maßnahmen der Veranstalter: Mülltonnen, Müllpfand, Freikarten

Die Veranstalter reagieren auf das Problem: sie stellen mehr Mülltonnen auf, beschäftigen mehr Reinigungspersonal und geben vorab im Internet Hinweise für den Umgang mit Abfall. Viele Festivals verlangen zudem Müllpfand. Gegen einen vollen Müllsack gibt es am Ende 5 oder 10 Euro zurück.

Gegen das Problem mit zurückgelassenen Zelten hatte die Schweiz eine Idee: Wer sein Zelt wieder mitnimmt oder richtig entsorgt , bekommt Pfand zurück. Rock im Park beispielsweise verleiht jährlich den "Umwelt Rocky" an den saubersten Campingplatz, dieser erhält dann Freikarten für das Folgejahr. Auch freiwillige Müllsammler werden bei vielen Festivals mit gratis Tickets belohnt.

Gleichgültigkeit auch im Alltag

Aber nicht nur bei Festivals, auch bei anderen Aktivitäten draußen herrscht die Wegwerfmentalität. In den Bergen, an Flüssen, in Schwimmbädern oder Parks ist Vermüllung ein Problem. Im Englischen Garten in München zum Beispiel sollen bis zu 2.000 Pfandflaschen verstreut liegen.

"Ein bisschen Mitverantwortung muss man schon haben. Sich darauf zu verlassen, dass andere nachher aufräumen, finde ich nicht nachvollziehbar." Rolf Buschmann, Ressourcen- und Abfallexperte vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).