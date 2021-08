Hygienekonzept abgelehnt: Festival Mediaval in Selb abgesagt

"Unsere Herzen bluten, das Festival kann in diesem Jahr nicht stattfinden", heißt es in einem englischsprachigen Facebook-Post von Festival-Mediaval, dem Veranstalter für das vermutlich größte Mittelalter-Festival in Europa. Weil die Hygienekonzepte von den verantwortlichen Behörden, dem Landratsamt Wunsiedel und der Regierung von Oberfranken, abgelehnt wurden, findet die Veranstaltung in Selb in diesem Jahr nicht statt. Nähere Details zu den nicht erfüllten Auflagen sind nicht bekannt.