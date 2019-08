"Festival junger Künstler" startet in Bayreuth

In Bayreuth sollen auch in diesem Jahr künstlerische und interkulturelle Projekte in der Festival-Akademie von 450 Nachwuchsmusikern umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen. Im Zentrum steht die enge Zusammenarbeit der jungen Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt.

Dirigentin und Toningenieurin arbeiten zusammen

Angeboten werden zahlreiche Workshops und Meisterkurse für Symphonieorchester, Kammermusik, Chor, Liedgesang, Bild und Ton. Erstmals können in diesem Jahr auch Besucher live dabei sein, wenn Dirigentin Oksana Lyniv gemeinsam mit einer Toningenieurin und einem Musikwissenschaftler eine technisch und künstlerisch perfekte Aufnahme produzieren in ihrem Workshop "Ton für Ton". Insgesamt werden rund 100 Veranstaltungen in Stadt und Landkreis Bayreuth angeboten, bei denen die Arbeit der Nachwuchsmusiker erlebbar wird.

Festival und Festspiele

Das "Festival junger Künstler" Bayreuth wurde 1950 gegründet und findet jeden Sommer in der Festspielzeit statt. Bayreuth gilt dabei als Begegnungsort, Lernort und Plattform für junge Menschen aus aller Welt