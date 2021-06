Festival der Freude: Die 69. Europäischen Wochen beginnen

Es wird ein Sommer voller Klassik und Weltmusik: In Passau wird am Nachmittag um 16 Uhr eines der größten Kulturfestivals in Bayern eröffnet: die Festspiele Europäische Wochen (EW). Bis zum 25. Juli finden in Niederbayern, Oberbayern und Oberösterreich 37 Konzerte statt.

Bis zu 500 Besucher bei Außenveranstaltungen

Rechtzeitig zum Festivalstart haben niedrige Inzidenzzahlen den Organisatoren die Arbeit etwas leichter gemacht. So können bei Außenveranstaltungen mittlerweile 500 Besucher dabei sein. Damit könne man Wartelisten abarbeiten und anders kalkulieren, heißt es aus dem Festspielbüro. Bei Veranstaltungen in Sälen gilt immer noch FFP2-Maskenpflicht, Konzerte dürfen hier nicht länger als 70 Minuten dauern.

Den Aerosolen die Stirn bieten

In erster Linie gehe es heuer bei den EW um die "Freude", dass man überhaupt wieder ein Kulturfest feiern könne, betonte Intendant Carsten Gerhard im Vorfeld des Festivals immer wieder. In Beachtung zuletzt geltender Corona-Regeln habe man "in weiser Voraussicht" hauptsächlich Open-Air-Konzerte geplant. Die Hälfte aller Veranstaltungen finden im Freien statt.

"Das war natürlich Strategie in diesem Jahr, dass wir den Aerosolen die Stirn bieten. Außerdem sind Open Airs immer reizvoll, weil es bei schönem Wetter eine besondere Stimmung erzeugt." EW-Intendant Carsten Gerhard

Levit, Lemper, Prohaska: Weltstars treten auf

Obwohl das Programm gegenüber den letzten Jahren etwas abgespeckt wirkt, treten wieder Künstler von Weltformat auf, zum Beispiel Starpianist Igor Levit (23.6.), der internationale Musicalstar Ute Lemper (10.7.) und die Sopranistin Anna Prohaska (22.7.). Mit dabei sind auch der Chor des Bayerischen Rundfunks (17.7.) und "Philharmonix", ein Zusammenschluss von Mitgliedern der Berliner und Wiener Philharmoniker (18.7.).

Die Auftaktveranstaltung geht am Nachmittag vor einer imposanten und symbolträchtigen Kulisse über die Bühne: Der Passauer Ortsspitze, wo die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammenfließen. Festredner ist der Historiker Norbert Frei. Das Duo "BartholomeyBittmann" - das sind der Cellist Matthias Bartolomey und der Geiger Klemens Bittmann – sorgt für das erste musikalische Highlight des Festivals.