Festival "Bayreuth Summertime" soll es auch in Zukunft geben

Am Anfang sah es so aus, als würde der Sommer in Bayreuth trister denn je. Alles abgesagt wegen Corona - vom Bürgerfest über das Sommernachtsfest bis hin zum wichtigsten Event im Kalender der Stadt, den Richard-Wagner-Festspielen. Doch dann kam die Idee auf, den Menschen eine Alternative zu bieten, am besten draußen in frischer Luft und mit viel Platz für ausreichenden Abstand. Das Kulturfestival "Bayreuth Summertime" war geboren.

"Bayreuth Summertime" wurde zu einem Erfolg

Rund 220 Veranstaltungen später weiß man: Das war eine gute Idee. Die Besucher kamen nicht nur aus Bayreuth, sondern auch aus dem Umland und anderen Städten. Und weil das Kulturfestival so gut bei den Menschen ankam, will die Stadt es nun fortführen.

„Wie in diesem Jahr möchten wir auch in Zukunft ein breites Kulturangebot ermöglichen, an dem sich eine Vielzahl an Vereinen, Institutionen und privaten Initiativen beteiligt. Unter dem Dach von 'Bayreuth Summertime' soll für alle Menschen und jeden Geschmack etwas dabei sein.“, Benedikt Stegmayer, Kulturreferent der Stadt Bayreuth

Infrastruktur in der Wilhelminenaue soll verbessert werden

Ein großer Teil der Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen fanden auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau - die heutigen Wilhelminenaue - statt, sowohl auf der Seebühne als auch auf der kleineren Bühne des Kulturkiosks. Die Stadt prüft nun, was es alles braucht, damit dort auch in der Zukunft Kulturprogramme stattfinden können.

"Wir wollen kulturelle Vielfalt ermöglichen. Gerade Open-Air-Veranstaltungen sind aber für kleine Initiativen und Vereine finanziell oft nicht zu stemmen, wenn diese extra eine Bühne mit entsprechender Technik aufbauen müssen. Hier wollen wir Abhilfe schaffen, beispielsweise durch den kostengünstigen Zugang zu einer Bühneninfrastruktur.“, Thomas Ebersberger, Oberbürgermeister Bayreuth

Auch das Bayreuther Jazzfestival, das normalerweise im Herbst stattfindet, wurde in die "Bayreuth Summertime" verlegt. Künstler und Veranstalter waren glücklich mit der Premiere und sehen es als Chance, ein ganz neues Publikum zu erreichen.