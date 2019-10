vor 34 Minuten

Festgenommener Wiesngast bedankt sich bei Polizei

Einem festgenommenen Neuseeländer hat es auf der Wiesnwache so gut gefallen, dass er sich bei der Polizei für die freundliche Behandlung bedankte. Er sei schon in verschiedenen Ländern festgenommen worden, aber noch nie sei es so nett gewesen.