Festgenommener Mann in München von Polizeibus überrollt

Ein Versehen mit schlimmen Folgen: Weil der Automatikhebel in einem Polizeibus in München auf der falschen Position war, wurde ein 27-jähriger aus Fürstenfeldbruck von dem Wagen überrollt.

Verstärkung per Polizeibus

Der Mann und ein Begleiter waren in der Nacht zum Sonntag nach einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Lokal in der Münchner Innenstadt geflüchtet. Am Wittelsbacher Brunnen wurden beide schließlich festgenommen. Dabei leisteten die zwei Männer laut Polizei erheblichen Widerstand, die Streifen forderten Verstärkung an. Sechs weitere mit einem Polizeibus herbeitransportierte Beamte halfen bei der Festnahme.

Festgenommener saß mit Rücken zum Bus auf dem Boden

Dabei stellte der Fahrer des Busses nach jetzigem Ermittlungsstand den Schalthebel der Automatik versehentlich auf "N" für Leerlauf, statt auf "P" für Parken. Daraufhin rollte der VW-Bus führerlos weiter. Der 27-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt mit dem Rücken zu dem Wagen auf den Boden und konnte deshalb nicht sehen, dass der Bus auf ihn zukam. Nach Angaben der Polizei war er nicht gefesselt.

Unter der Stoßstange eingeklemmt

Den Beamten gelang es nicht mehr, den Mann noch wegzuziehen, weshalb er vom Fahrzeug erfasst und unter der Frontstoßstange eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste den 27-Jährigen mit einem Lufthebekissen befreien. Er wurde mit einem Rippenbruch ins Krankenhaus gebracht. Zur objektiven Ermittlung des Unfallhergangs wurde eine externe Sachverständige hinzugezogen.