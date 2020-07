Feste und Veranstaltungen: Was in Bayern erlaubt ist - was nicht

Und wieder wird es ein klein wenig leichter, trotz Corona-Pandemie eine Feier, einen Geburtstag, eine Hochzeit zu veranstalten: Die Regeln wurden erneut gelockert. Doch immer noch ist nicht alles erlaubt.

Wie viele Menschen dürfen sich nun treffen?

Die Regelung ist bei kulturellen Veranstaltungen oder in Kinos zweigeteilt: Wenn die Sitzplätze zugewiesen und gekennzeichnet sind, dann können sich bis zu 400 Gäste im Freien und bis zu 200 Gäste in geschlossenen Räumen aufhalten. Ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze sind 100 Personen in geschlossenen Räumen und 200 Personen im Freien möglich. Aber weiterhin sind Schutz- und Hygienekonzepte notwendig. Diese Regelungen gelten auch für berufliche Veranstaltungen wie Tagungen oder Kongresse.

Sport treiben ohne Applaus

Etwas anders sehen die Zahlen bei Sportveranstaltungen aus, wo allerdings weiterhin keine Zuschauer zugelassen sind. Bei gekennzeichneten Plätzen oder klar voneinander abgegrenzten Aufenthaltsbereichen können bis zu 200 Personen dabei sein, ansonsten 100 Personen.

Privat ist nur daheim wirklich privat

Keine offizielle Begrenzung gibt es inzwischen mehr bei Feiern in privaten Räumen. Was aber nicht bedeutet, dass auf privatem Grund öffentliche Konzerte oder Facebook-Partys abgehalten werden können. Diese gelten nämlich wiederum als Veranstaltungen. Wer ein sehr großes Wohnzimmer oder einen schönen Garten hat, kann theoretisch unbegrenzt Leute einladen. Hochzeiten, Schulabschluss- oder Geburtstagsfeiern in Gaststätten oder Hallen unterliegen dagegen der Beschränkung von 200 Menschen im Freien und 100 in geschlossenen Räumen. In allen Fällen ist es aber notwendig, dass der Mindestabstand gewahrt werden kann.

Kleinere Märkte: Die Musik bleibt aus!

Die großen Volksfeste fallen in diesem Jahr ja allesamt aus. Aber kleinere Märkte, wie z.B. Kunst- und Handwerkermärkte können stattfinden. Es darf jedoch kein Festzelt aufgestellt werden und keine Partymusik laufen. Zwischen den Ständen müssen die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden und die Besucher sollen über das Festgelände gelenkt werden, damit sie sich nicht zu nah kommen.

Kein "Friedhof der Kuscheltiere" auf dem Flohmarkt

Diese Hygienekonzepte sind inzwischen sehr ausgefeilt und erfordern gerade von den Organisatoren einigen Aufwand. Bei den Hofflohmärkten, die nun überall in den Städten wieder stattfinden, ist eine gute Vorausplanung nötig: Mit Bierbänken und Blumentrögen versuchen Veranstalter, die Besucherströme zu kanalisieren, mit Kreide werden auf dem Boden Abstände markiert. Wühltische, an denen etwa ein Berg voller Kuscheltieren oder Spielsachen liegt, soll es nicht geben. Stattdessen müssen die Waren einzeln aufgestellt werden.

Gastgeber brauchen ein Hygienekonzept

Generell gilt: Wer trotz der Corona-Pandemie eine Feier im privaten Raum plant, sollte seine Gäste zu Vorsicht mahnen und muss ein Hygienekonzept vorlegen können. Beim Erstellen kann man sich an dieser Checkliste auf der Webseite des Gesundheitsministeriums orientieren. Die Feier muss mit einem festgelegten Gästekreis in einem geschlossenen Rahmen stattfinden. Keine gute Nachricht also für alle, die einen "Tag der offenen Tür" veranstalten wollen.