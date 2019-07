Feste in Oberfranken: Bürgerfest, Altstadtfest und Waldstock

In Bayreuth findet an diesem Wochenende das Bürgerfest statt. Das Fest lockt jedes Jahr mehrere zehntausend Besucher in die Innenstadt. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) eröffnet das Bürgerfest heute um 17.15 Uhr auf der Hauptbühne, in diesem Jahr zusammen mit einem Vertreter der Partnerstadt La Spezia. Bis Sonntag werde in der gesamten Innenstadt gefeiert, teilte die Stadt Bayreuth mit.

Live Musik auf mehreren Bühnen

Auf mehreren Bühnen treten Live-Bands der unterschiedlichsten Musikrichtungen und DJs auf. Anlässlich des 825-jährigen Jubiläums der Stadt Bayreuth zeigt die historische Abteilung der Turnerschaft in der Opernstraße, wie das Lagerlegen im Mittelalter ablief. Die "Baierruther Katzbalgerey" begrüßt die Besucher mit Böllerschüssen und die "Lumpenrogger" sorgen für mittelalterliche Musik. Im Hof des Historischen Museums findet ein italienisches Weinfest statt. Auf den Schlossterrassen gibt es Essen und Getränke aus Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Tschechien und England.

Am Sonntag (11.00 bis 18.00 Uhr) findet in der Kanzleistraße und rund um die Stadtkirche traditionell der Künstlermarkt statt. Mehr als 60 Künstler bieten ihre Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Design und Plastik an.

Neu in diesem Jahr: kostenlos Bus fahren

In diesem Jahr können die Besucher des Bürgerfestes zum ersten Mal ihr Auto stehen lassen und kostenlos mit dem Stadtbus in die Innenstadt fahren. Allerdings werden die Haltestellen am Opernhaus, Sternplatz, an der Stadtkirche und der Stadthalle nicht angefahren.

Altstadt Fest in Kulmbach

In Kulmbach beginnt am Nachmittag das 40. Altstadtfest mit dem traditionellen Bieranstich auf dem Marktplatz um 17.00 Uhr. Erstmals kann man nicht nur für drei Tage unter freiem Himmel feiern – sondern auch im Schatten bzw. vor Regen geschützt in einem Zelt.

Altstadtfischen im Weißen Main

Tagsüber gibt es hier ein Kinder- und Familienland und abends wandelt sich der Marktplatz in eine riesige Bier- und Cocktailbar. Über 35 Künstler, DJs und Bands, vielfältiger Genres sind mit dabei, so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Kulmbach. Am Sonntag gibt es das traditionelle Altstadtfischen im Weißen Main am Mühlkanal. Der gesamte Fang dieses Tages wird einer karitativen Einrichtung zur Verfügung gestellt! Zum mittlerweile vierten Mal findet am Sonntag ab 15.00 Uhr der Kulmbacher Firmenlauf durch die Stadt statt.

Umsonst und Draußen: Waldstock-Musik-Festival

In Pegnitz im Landkreis Bayreuth findet an diesem Wochenende das 26. Waldstock-Festival statt. Bei dem Open Air-Musik-Festival auf einer Waldlichtung auf dem Schlossberg treten heute (05.07.19) und morgen (06.07.19) insgesamt 13 Bands auf, zum Teil internationale Bands, aber auch Bands aus der Region.

Ehrenamtliche Helfer

Auf ihrer Facebook-Seite kündigen die Veranstalter außerdem verschiedene Workshops im sogenannten Oasenstock an, zum Beispiel Upcycling, Makramee-Flechten oder Meditation. Auf der Wohnzimmerbühne wird Puppentheater für Kinder angeboten. Das Umsonst- und Draußen-Festival findet bereits zum 26. Mal statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 5.000 Besuchern. Im Einsatz sind etwa 400 Helfer, die größtenteils ehrenamtlich arbeiten. Sie hatten im Jahr 1999 den Trägerverein "Waldstock – Verein für Jugendkultur in Pegnitz" gegründet. Neben dem Musik-Festival stellen sich auch das Kleinfeld-Fußballturnier "Fußstock", das Indoor-Festival "Microstock", das Open Air-Kino "Filmstock und die Konzertreihe "Nanostock" auf die Beine.