Feste in Niederbayern: Absagen bis Ende August

Verschiebung der Landshuter Bartlmä-Dult?

Noch nicht komplett abgesagt ist die Landshuter Bartlmä-Dult, die traditionell Ende August stattfindet. Hier wolle man noch die Möglichkeit prüfen, ob man sie eventuell noch verschieben kann, so ein Sprecher. Zudem warte man noch ab, welche Entscheidung hinsichtlich des Münchner Oktoberfestes gefällt wird.

Gillamoos in Abensberg wäre Anfang September

Das gilt offenbar auch für den Gillamoos in Abensberg (Lkr. Kelheim), der Anfang September, also nach dem 31. August, stattfinden würde. Eine offizielle Absage gibt es auch hier noch nicht. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat jedoch heute Mittag in einer Pressekonferenz deutlich gemacht, dass er eher nicht davon ausgehe, dass Feste im Herbst durchgeführt werden.

Europäische Wochen in Passau ungewiss

Ob die Europäischen Wochen in Passau stattfinden werden ist ebenfalls noch sehr unsicher. Zu den einzelnen Veranstaltungen der Festspiele im Juni und Juli wird jeweils ein unterschiedlich großes Publikum erwartet, so eine Sprecherin. Auch hier wolle man noch die genauen Vorgaben der bayerischen Staatsregierung in schriftlicher Form abwarten. Eventuell könnten einige Veranstaltungen verschoben werden, hieß es. Das größte Volksfest in Niederbayern, das Gäubodenfest in Straubing, war bereits gestern abgesagt worden.