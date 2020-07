Feste feiern in Corona-Zeiten: Verwirrung um Regeln

Feste feiern in Corona-Zeiten - das ist ohne Frage eine Herausforderung. Als Gastgeber hat man neben den eigentlichen Vorbereitungen aktuell besonders viel zu tun. Laut dem bayerischen Gesundheitsministerium sollte man in jedem Fall eine Gästeliste führen, bei Live-Musik auf den Abstand zwischen Gästen und Musikern achten und in geschlossenen Räumen gut und regelmäßig lüften. Wer nicht in einer Gaststätte feiert, braucht als Gastgeber zudem ein Hygienekonzept, das auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt werden muss.

Auch die Zahl der Gäste ist laut der aktuell gültigen Verordnung begrenzt - erlaubt sind "bis zu 50 Teilnehmer in geschlossenen Räumen oder bis zu 100 Teilnehmer unter freiem Himmel". Allerdings gibt es hier einen Widerspruch zu einer Lockerung der Kontaktbeschränkungen, die laut der Staatskanzlei seit 17. Juni gilt. Im entsprechenden Bericht aus der Kabinettssitzung tags zuvor stand: "Bei privaten Zusammenkünften zu Hause gilt keine Beschränkung auf einen festen Personenkreis oder eine zahlenmäßige Beschränkung, stattdessen soll dort die Personenzahl unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze (Mindestabstand) begrenzt werden."

Gilt die Beschränkung auch für Feiern im privaten Raum?

Heißt das, dass auch Feiern in privaten Räumen - etwa einem Garten mit ausreichend Platz - doch mit so vielen Gästen gefeiert werden können, wie man möchte? Und was ist mit Hochzeiten oder Geburtstagen in Gaststätten oder Restaurants - gilt dort weiter die Begrenzung auf 50 innen und 100 draußen, weil es sich nicht um einen privaten Raum oder ein privates Grundstück handelt? Das hat das bayerische Gesundheitsministerium trotz mehrmaliger Nachfrage seit Montag nicht beantwortet.

Auch die Frage, ob man als Gastgeber rechtlich belangt werden kann, wenn man die Gästeliste nicht oder nicht vollständig führt, blieb bislang unbeantwortet. Dasselbe gilt für die Details des geforderten Hygienekonzepts bei Feiern im privaten Raum: Welche Maßnahmen sollten darin stehen? Und wie ausführlich muss das Konzept formuliert sein? Darüber grübelt auch das Gesundheitsministerium offenkundig seit Tagen.

Zuletzt auch Wirbel um Isar-Partys

Zuletzt gab es auch Unmut über feiernde Menschen im Freien, etwa an der Isar in München. Dabei halten sich offenbar längst nicht alle an die Abstandsregeln oder die weiter gültige Kontaktbeschränkung, wonach sich im öffentlichen Raum maximal zehn Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände gemeinsam aufhalten dürfen - ohne lautes Feiern oder Grillen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte daher mit Blick auf die Feiernden bereits: "Wir werden sehr genau darauf achten, wie es da weitergeht." Auf jeden Fall werde man nicht endlos zuschauen können und dürfen.