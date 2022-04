Festbier und Steckerlfisch: Volksfest-Comeback in Niederbayern

Festbier, Brezen, Steckerlfisch und zünftige Blasmusik: Mit den Volksfesten kehrt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ein wichtiges Stück bayerische Lebenskultur zurück. Das Wochenende um den 1. Mai markiert den Beginn der Volksfestsaison - auch in Niederbayern und der Oberpfalz.

Landshuter Frühjahrsdult

In Niederbayern können sich die Menschen zum ersten Maiwochenende gleich auf drei Volksfeste in der Region freuen. Am 29. April beginnt die Landshuter Frühjahrsdult. Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) eröffnet die Dult mit dem traditionellen Bieranstich. Bis zum Sonntag, 8. Mai, sorgen in der Festhalle Blaskapellen und Bands für musikalische Unterhaltung. Am 5. Mai ist Familientag mit vergünstigten Preisen.

Passauer Maifest

Auch die Stadt Passau startet am 29. April in die Volksfestsaison. Bis zum 8. Mai findet auf dem Messeplatz in Kohlbruck das Passauer Maifest statt - mit prominentem Besuch: Zum Festbeginn hat sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt. Er will Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) nach dem Einzug ins Festzelt die erste Maß Bier überreichen. Anders als in den Jahren vor Corona gibt es in diesem Jahr keinen Dultstadl. Auch der sonntägliche Trachten- und Schützenumzug und das Feuerwerk entfallen.

Deggendorfer Frühlingsfest

Nach zwei Jahren Pause beginnt in Deggendorf am 29. April das traditionelle Frühlingsfest. Auf die Besucherinnen und die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Tische können die Gäste online reservieren. Am Montag, 2. Mai, ist auf dem Frühlingsfest ein Spendetag für die Ukraine. Pro Liter verkauftem Getränk fließt ein Euro an die Ukraine.

Burglengenfelder Maidult

Auch die Oberpfalz startet in die Volksfestsaison. Am 29. April beginnt die Burglengenfelder Maidult auf dem Volksfestplatz. Bis 8. Mai gibt es mehrere Aktionstage - unter anderem am Samstag, 30. April, den Kindernachmittag. Am Samstag, 7. Mai, ist dann Seniorennachmittag. Zum Schluss der Burglengenfelder Maidult am 8. Mai gibt es ein Oldtimer-Treffen aus der Region.

Weidener Frühlingsfest

Und auch in Weiden findet dieses Jahr nach einer Corona-bedingten Zwangspause wieder das Frühlingsfest statt. Das Volksfest beginnt am 29. April und endet am 8. Mai. Auf die Besucherinnen und Besucher warten verschiedene Fahrgeschäfte und typische Volksfestschmankerl.

Mitte Mai: Comeback der Regensburger Maidult

Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick: In zwei Wochen, vom 15. Mai bis 29. Mai, findet mit der Regensburger Maidult erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das größte Volksfest in der Oberpfalz statt.