Festakt zu 75 Jahre Nürnberger Prozesse

Beim Festakt in Nürnberg wird als Ehrengast Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Eine Videobotschaft sendet zudem Chefankläger Benjamin Ferencz. Der inzwischen Hundertjährige erlebte den Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945 als Zuschauer mit. 1947 war er dann Chefankläger im Einsatzgruppen-Prozess, einem der zwölf Nürnberger Nachfolgeprozesse.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann kein Publikum vor Ort am Festakt teilnehmen. Die Veranstaltung wird aber ab 19 Uhr live gestreamt unter anderem auf dieser Seite.

Kriegsverbrecher vor Gericht

Mit dem "Hauptkriegsverbrecherprozess" vor 75 Jahren standen erstmals führende Vertreter eines Regimes für ihre Verbrechen vor einem internationalen Gericht. 24 Nazi-Größen waren angeklagt. Zwölf von ihnen wurden am Ende zum Tode verurteilt, so auch Hitlers Reichsmarschall Hermann Göring.

Grundlage für Völkerstrafrecht

Der Prozess im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes schrieb Geschichte: Die alliierten Mächte legten hier eine Grundlage für das moderne Völkerstrafrecht. "Das ist das einzigartige an dem Ort, dass hier das Völkerrecht eine neue Kategorie eingeführt hat, nämlich das Strafrecht als mögliche völkerrechtliche Reaktion auf schlimmste Verbrechen", sagt Christoph Safferling, Professor für Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. "Dieser neue Gedanke, hat sich in Nürnberg 1945 zum ersten Mal materialisiert. Das ist das Einzigartige und hat die Welt und insbesondere das Völkerrecht und die Diplomatie völlig neu erfunden", so Safferling weiter. 1945 wurden die "Nürnberger Prinzipien" entwickelt, die in der UN-Charta Einzug hielten und seither Bestandteil des Völkerrechts sind.

Memorium Nürnberger Prozesse

Dem "Hauptkriegsverbrecherprozess" folgten zwölf Nachfolgeprozesse, bei denen unter anderem hochrangige Mediziner, Juristen und Industrielle sich vor Gericht verantworten mussten. Über die Gerichtsverfahren informiert das Memorium Nürnberger Prozesse, das zeitgleich sein zehnjähriges Bestehen feiert.