Festakt in München: Ein Hoch auf die bayerische Verfassung

Am 1. Dezember 1946 wurde die Bayerische Verfassung in einer Volksabstimmung angenommen. "Sozusagen der erste Volksentscheid Bayerns" und das sei ein Grund zum Feiern auch heute noch findet Florian Besold, Vorsitzender der Bayerischen Volksstiftung/Bayerischen Einigung e.V. und Initiator des alljährlichen Festakts. Die bayerische Verfassung sei die "entscheidende und alles umfassende Grundlage unseres Staates" – und vor allem in unruhigen Zeiten das Fundament des Zusammenlebens.

Demokratie keine Selbstverständlichkeit

Demokratie ist nicht selbstverständlich darin sind sich alle Festredner im Hofbräuhaus einig. So betonte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in seiner Rede, dass es gerade in diesen schwierigen Zeiten lohne, sich der Bedeutung und der Werte der Verfassung zu besinnen: "Wenn Frieden, Freiheit und Demokratie nicht mehr als selbstverständlich erscheinen, liegt es an uns allen, unsere Bayerische Verfassung Tag für Tag mit Leben zu erfüllen" so Herrmann. Die Krisen der Gegenwart seien eine Belastungsprobe für das Verfassungsleben und den Anspruch an die Verwirklichung der Verfassung und ihrer Werte.

Ilse Aigner: Ein großer Fan der bayerischen Verfassung

"Ich bin ein großer Fan der bayerischen Verfassung" – und das nicht nur, sagt die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), weil die Verfassung noch nie ohne das Volk geändert wurde, sondern weil sie einfach so gut sei. Die Verfassung sei ein Bekenntnis zum Frieden, ein Bekenntnis zur Selbstbestimmung des Volkes und ein Bekenntnis zu den Werten der Demokratie. Es fasziniere Aigner, dass die Verfassung mit so großer Weitsicht formuliert wurde und eigentlich heute noch genauso aktuell sei wie damals vor 76 Jahren, als sie geschrieben wurde. Ihr Appell: "Wir dürfen hier keinen Zentimeter, keinen Millimeter nachgeben".

Verfassungspreis "Jugend für Bayern" für das Bayerische Jugendrotkreuz

Der diesjährige Verfassungspreis geht an das Bayerische Jugendrotkreuz (BJRK) "für kontinuierliches und besonderes Engagement für die Werte und Inhalte der Bayerischen Verfassung" so die Begründung. Mehr als 100.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 27 Jahren engagieren sich im BJRK ehrenamtlich für Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale Verständigung. Kirk Thieme, BJKR Landesvorsitzender nahm den Preis stellvertretend entgegen: "Unsere Mitglieder tragen dazu bei, die Welt ein Stück besser zu machen. Das tun sie ehrenamtlich, aus tiefer Überzeugung und mit ganzer Kraft."

Der Bayerische Verfassungstag wird auf Initiative der Vereinigung Bayerische Einigung/Bayerische Volksstiftung seit 1967 gefeiert. Die Bayerische Einigung e.V. wurde 1954 gegründet mit dem Ziel der Vertiefung des Wissens um die kulturellen und staatspolitischen Grundlagen des Freistaats Bayern sowie die Förderung des Einsatzes dafür.