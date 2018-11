Festakt: Fürth ist seit 200 Jahren eigenständige Stadt

Das erklärte Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) anlässlich des Fürther Stadtjubiläums beim Festakt im Stadttheater am Samstag (17.11.18). Nach der ersten urkundlichen Erwähnung vor nunmehr 1011 Jahren hatten mehr als 800 Jahre lang andere das Sagen in der Stadt.

1818: Fürth startet durch

Fürth sei ein Marktflecken gewesen, in dem nichts von Bedeutung oder Wert für die Menschheit passiert sei, sagte Jung. Das habe sich erst mit der Eigenständigkeit geändert. Somit habe erst im Jahr 1818 die eigentliche Geschichte der Stadt begonnen. Für Jung ist es eine Erfolgsgeschichte.

Laut OB Jung: Nie ging es Fürth besser

"Noch nie ging es Fürth in seiner 200-jährigen selbstständigen Stadtgeschichte so gut wie heute", sagte Jung. Er bezog sich dabei auf die positive Entwicklung der Einwohnerzahl auf fast 130.000, auf die Stärke der heimischen Wirtschaft und die geringe Arbeitslosenquote von derzeit 4,6 Prozent. Krisen, wie die Pleiten von Grundig und Quelle mit dem Verlust von tausenden von Arbeitsplätzen, seien überwunden, die Finanzkraft der Kommune so stark wie noch nie, sagte Jung.

Fürth: sicherste Großstadt Bayerns

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wies in seiner Rede auf die Hilfen des Freistaats hin, die dazu beigetragen hätten, diese Krisen zu überwinden. Zum Beispiel mit der Verlagerung des Landesamts für Statistik von München nach Fürth. Herrmann betonte zudem, dass Fürth die niedrigste Kriminalitätsrate aller Großstädte in Deutschland habe. "In Fürth kann man wunderbar leben", sagte Herrmann, der selbst in der Nachbarstadt Erlangen wohnt.