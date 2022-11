Festakt für "Hallo Klexi", das spielerische Deutsch-Lernprojekt

Das Projekt "Hallo Klexi" soll Kindern auf spielerische Art Deutsch als Fremdsprache beibringen. Es wurde im Zuge der Geflüchteten-Bewegung der Jahre 2015 und 2016 als Entlastung für Betreuende und Lehrkräfte gestaltet, heißt es in der Mitteilung der Stiftung Nürnberger Versicherung, die das Projekt initiierte.

"Klexi" hat bisher 150.000 Kindern geholfen, Deutsch zu lernen

Demnach haben bis heute in 8.000 verschiedenen Organisationen 150.000 Kinder von dem Projekt profitiert, das mittlerweile nicht nur in Nürnberg und Mittelfranken, sondern auch in Ober- und Unterfranken sowie der Oberpfalz und Niederbayern genutzt werde. Hauptfigur des Lernprogramms ist das Hasenkind namens Klexi aus der Kinderbuchreihe "Dürer und Klexi" von Birgit Osten.

Handpuppe Klexi nimmt Angst vor Fehlern

"Hallo Klexi" greife Situationen aus dem Alltag von drei- bis zehnjährigen Kindern auf, und lädt sie zum Aussprechen erster deutscher Wörter und später zu Dialogen ein, heißt es weiter. Klexi passt sich demnach an die Kinder an, er sei neugierig, abenteuerlustig, aber nicht perfekt. So hinterlasse er überall Kleckse beim Malen und mache auch in anderen Dingen mal Fehler. Als Handpuppe wird er zum Assistenten von Pädagoginnen und Pädagogen und nimmt den Kindern die Angst davor, beim Sprechen etwas falsch zu machen.

Bewegende Momente dank des kleinen Hasen

Für Projektleiterin Birgit Osten gab es im Projekt denkwürdige Momente. So schildert sie den Fall von Nomuun aus der Mongolei. Sie habe seit ihrer Ankunft in Deutschland kein Wort mehr gesprochen. Als die Handpuppe Klexi sie fragte, wie sie heiße, hat sie Osten zufolge zaghaft und leise ihren Namen gesagt. "Ihr stolzes Lächeln und das überraschte Strahlen in den Augen ihrer Erzieherinnen werde ich nie vergessen", sagt Osten.

Laut Studie: Klexi wird angenommen und fördert Integration

Eine Evaluation der Evangelischen Hochschule aus dem Jahr 2018 lobt das Projekt, so die Initiatoren. Demnach wurde dabei besonders hervorgehoben, wie gut das Projekt von den Kindern angenommen werde und die Integration fördere. Auch die Eltern würden mit einbezogen werden.

Auch heute ist der Bedarf des Projekts der Nürnberger Versicherung zufolge weiter hoch, um aus der Ukraine geflüchtete Kinder beim Deutschlernen zu unterstützen.