Fest der Fantasie: Mozartfest für Kinder gestartet

"Herzlich Willkommen in meinem Observatorium! Hier beobachte ich die Wolken. Und mit meinem Spezialfernrohr kann ich in alle Ecken des Himmels blicken." Mit diesen Worten begrüßt der Erzähler auf der Bühne die vielen Kinder im Publikum und natürlich auch ihre Eltern. Hinter und neben ihm warten mehrere Musiker auf ihren Einsatz – mit Horn, Posaune und Schlagwerk. Der Erzähler selbst greift später zur Tuba. Auf der Leinwand hinter ihnen ziehen Wolken vorbei.

Der Titel des Musiktheaterstücks: "Der Wolkengucker" oder "Fritz ist kein echter Elefant, weil er gar nicht tröten kann". Die Uraufführung mit den Augsburger Philharmonikern läutet den Start des Kindermusikfestivals "Kling Klang Gloria" ein, das als kleiner Bruder des Augsburger Mozartfests gilt, wenn es nach den Machern geht.

Der Wolkengucker: eine Geschichte über Ausgrenzung und Freundschaft

In dem Stück geht es um Folgendes: Bei seinen Himmelsbeobachtungen entdeckt der Wolkengucker eine seltene Wolke – ein kleiner Elefant, der nicht so ist wie die anderen Elefanten. Eine Geschichte über "Ausgrenzung, Anders-sein und Freundschaft", wie die Macher schreiben.

Wie beim gesamten Festival spielt dabei aber auch Fantasie eine große Rolle. Genau wie bei der Idee zu dem Kinderbuch, auf dem das Stück basiert. Die kam drei jungen Leuten aus Augsburg nämlich vor ein paar Jahren auf dem Modular Festival, das bald wieder stattfindet. "Ich hab' mir die Wolken angeschaut und auf einmal war da ein Elefant. Irgendwann hat sich dann der Rüssel aufgelöst und da dachte ich mir: Das ist ja wie in einem Kinderbuch die Geschichte von einem Elefanten, der keinen Rüssel hat, aber am Ende trotzdem akzeptiert wird", erinnert sich Emma Hiller. Dann hat die jetzt 20-Jährige zusammen mit einer Freundin die Geschichte geschrieben, ein Freund hat die Illustrationen beigesteuert, fertig war das Buch.

Was daraus auf der Bühne gemacht wurde, hat sie nun zum ersten Mal gesehen. "Mir hat's total gefallen. Die Stimmung war mega. Die Kinder haben mitgefiebert. Genauso wie ich's mir erhofft habe", sagt die junge Autorin.

Hausmusik 2.0: Konzert mit 80 Kindern auf der Bühne

Beim "Wolkengucker" haben die Kinder nur zugeschaut, bei der "Klangschule: Hausmusik! 2.0" stehen sie selber auf der Bühne – und zwar 80 von ihnen. Dafür haben vier Augsburger Schulklassen drei Monate lang geprobt. "Das Tolle ist, sie stehen auf einer echten Bühne. Es sind aber Kinder, die zum Großteil noch nie auf der Bühne standen. Und das im Klassenverband nach ein paar Jahren, in denen kulturell sehr wenig los war. Also es wird sehr aufregend und emotional für die Kinder", glaubt Mitorganisatorin Ingrid Hausl.

Basierend auf dem Stück "Living Room Music" von John Cage benutzen sie dabei Gegenstände, die man sonst in der Küche, im Badezimmer oder im Kinderzimmer findet als Instrumente und verwandeln deren Geräusche in Musik. Bücher oder Besteck etwa kommen zum Einsatz. Auch hier spielt Fantasie eine zentrale Rolle.

Ute Legner ist die Leiterin von "Mehr Musik!", dem Musikvermittlungsprogramm der Stadt Augsburg, das das Kinderfestival ausrichtet. Grund für das Motto "Fantasie": "Ich finde nach zwei Jahren Pandemie ist es wichtig, die Fantasie wieder anders anzukurbeln als mit digitalen Mitteln, nämlich wirklich mit echter, erlebter Kultur", sagt Legner. In einem anderen Stück reisen die Kinder in der Fantasie die Donau entlang bis ans Schwarze Meer.

Musiktheater, Konzerte und Führungen

Neben diesen Stücken stehen weitere Konzerte für Kinder ab fünf Jahren auf dem Programm. Die musikalischen Inhalte des Festivals reichen von Wolfgang Amadeus Mozart und seinem Vater Leopold bis hin zur Gegenwartsmusik, von Klassik bis Jazz.

Bei Führungen können Schulklassen das neu gestaltete Leopold Mozart Haus entdecken. Am kommenden Donnerstag und Freitag geht es in die Stadt für einen Hörspaziergang – mit Augenklappen. So sollen Orte in der Stadt mit den Ohren erkundet und die Fantasie angekurbelt werden. Das Festival dauert noch bis zum 3. Juni.