Fertigstellung des Impfzentrums Coburg: Wo liegen die Probleme?

Im großen Saal der Kulturhalle in Witzmannsberg im Landkreis Coburg würden zurzeit in "normalen Jahren" vermutlich Advents- und Weihnachtsfeiern stattfinden. Aktuell ist dort von vorweihnachtlicher Stimmung allerdings nichts zu spüren. Handwerker arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung des Impfzentrums. Sägen kreischen, es wird gebohrt und gehämmert. Im Foyer der Halle entstehen die Kabinen für die ärztliche Aufklärung vor den Impfungen. Im Saal ist bereits ein Schutz für den Fußboden verlegt.

Arbeiten bis zum Stichtag – Software fehlt noch

Martin Stingl ist der Verwaltungsleiter des Impfzentrums für die Stadt und den Landkreis Coburg. Im Moment seien die Nächte kurz, fünf Stunden Schlaf pro Nacht müssen reichen, erzählt er beim Rundgang durch das Impfzentrum. Eine große Herausforderung für die Verwaltung sei die noch unbekannte Software für die Erfassung der Impfvorgänge. Die Hardware, also die Computer, müssen dann mit dem Programm kompatibel sein. An einem Tag X werde das wohl noch mit heißer Nadel gestrickt werden müssen. Stingl ist dennoch überzeugt davon, dass bis Dienstag alles steht und klappt.

Hauptproblem bleibt das medizinische Personal für Impfzentrum

Dr. Jens Stüber, der ärztliche Leiter des Impfzentrums, ist ebenfalls optimistisch gestimmt. Sein größtes Problem ist nach wie vor das Personal. Im Idealfall sollen 600 Dosen pro Tag in Witzmannsberg verimpft werden. Im Schichtbetrieb zwischen sechs Uhr morgens und acht Uhr abends müssen die Impflinge dann registriert, aufgeklärt und schließlich geimpft werden. Etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dafür und für den mobilen Impfdienst vorgesehen, sagt Stüber. Etwa die Hälfte des Personals fehle dafür noch. Ein normaler Schichtbetrieb ab Dienstag sei aber sichergestellt.

Coburger Haus- und Fachärzte wollen helfen

Hilfe wird es von Fach- und Hausärzten aus der Region Coburg geben, erzählt Ulrich Zuber, Hausarzt aus dem Landkreis Coburg und Vorsitzender des lokalen Hausarztvereins. Auf ein Rundschreiben hätten sich bereits etwa 15 Kolleginnen und Kollegen gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Auch Ärzte im Ruhestand wollen mitmachen. Dabei müsse man natürlich auch berücksichtigen, dass die Praxen weiter geöffnet seien und andere Krankheiten keine Rücksicht auf die Corona-Pandemie nehmen würden. Dennoch seien er und viele andere Ärzte bereit, beispielsweise am Nachmittag einzelne Sprechstunden ausfallen zu lassen, so Zuber.

"Dazu ist das Thema zu wichtig, wir haben alle die Nase voll von dieser Infektion. Und jetzt haben wir erstmals die Möglichkeit zu agieren und nicht nur zu reagieren." Ulrich Zuber, Hausarzt und Vorsitzender des lokalen Hausarztvereins

Aufklärung und Nachfrage schon jetzt in den Praxen

Zuber erklärt, er und seine Kolleginnen und Kollegen würden seit Wochen in den Praxen bereits auf die Impfungen angesprochen. Es gebe natürlich auch Bedenken in der Bevölkerung, aber Ärzte seien es gewohnt, Patienten zu motivieren und aufzuklären. Seiner Ansicht nach wären viele Menschen generell bereit, sich impfen zu lassen. Er habe auch schon von Patienten gehört, "Doktor, wenn Du dich impfen lässt, lasse ich mich auch impfen."

Stichtag 15.Dezember – danach geht die Arbeit weiter

Die Zuversicht ist bei den Verantwortlichen groß, bis Dienstag ein funktionsfähiges Impfzentrum vorbereitet zu haben. Wann genau die Impfungen beginnen können, ist derzeit noch unklar. Ein Teil des Personals wird auf Abruf bereitstehen, erzählt Verwaltungsleiter Martin Stingl. Sobald die Impfungen laufen, sei klar, dass es neue Aufgaben und Probleme geben könne. So müsse man beispielsweise abwarten, wie die genaue Terminierung ablaufe.