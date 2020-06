25.06.2020, 10:02 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Ferrari nach Unfall auf A9 bei Lauf nur noch Schrott

Wegen überhöhter Geschwindigkeit hat ein Ferrari-Fahrer am Mittwochabend auf der A9 in Richtung Berlin die Kontrolle über sein Auto verloren. In Höhe Lauf-Süd überschlug sich der Sportwagen und war am Ende nur noch Schrott. Der Fahrer hatte Glück.