Fernwasserversorgung Franken erhöht Wasserpreis ab Juli 2020

Die Fernwasserversorgung Franken (FWF) erhöht den Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser ab Juli 2020 um 15 Cent. Aktuell kostet der Kubikmeter noch 1,05 Euro, nach der Erhöhung dann 1,20 Euro. Das hat die Verbandsversammlung beschlossen. Laut einer Pressemitteilung der FWF sei dieser Preis dann bis zum Jahresende 2023 festgeschrieben. Für 2024 soll dann ein neues Preismodell entwickelt werden.

Steigender Wasserverbrauch in immer heißeren Sommermonaten

Die Gründe für die Preiserhöhung sind laut Werksleiter Hermann Löhner vielseitig: Zum einen müssen entstandene Kosten aus den Vorjahren ausgeglichen werden, zum anderen werden in den kommenden Jahren massive Kosten und Investitionen erwartet. Dieser Investitionsbedarf gehe aus einer FWF-Studie bis zum Jahr 2040 hervor. Außerdem seien der Klimawandel und die zunehmend heißer werdenden Sommermonate Grund für den Preisanstieg. Um den höheren Wasserbedarf in dieser Zeit decken zu können, benötige die FWF sogenannte Vorhalteleistungen, beispielsweise in Form von vertraglichen Regelungen oder von Trinkwasserreserven in den Wasserwerken.

Preiserhöhung auch ein Appell an den Verbraucher

Weiter heißt es, dass der geplante Verlust von bis zu 4,7 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre durch die Preiserhöhung auf bis zu 3,7 Millionen Euro bis 2024 reduziert werden soll. Löhner erhofft sich von der Preiserhöhung außerdem, "dass Kunden zukünftig sparsamer mit dem Gut Trinkwasser umgehen." Die letzte Preiserhöhung des FWF fand zum 1.1.11 statt.

Mittel- und Unterfranken von Erhöhung betroffen

Das Versorgungsgebiet der FWF erfasst weite Teile Mittel- und Unterfrankens. Der Fernwasserverband Franken schließt sich aus sechs Landkreisen und einer freien Kreisstadt zusammen. Dazu gehören die Landkreise Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Kitzingen, Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Schweinfurt und Würzburg sowie Rothenburg o.d. Tauber. 155 Städte, Gemeinden und Gebietskörperschaften sind an die Fernwasserversorgung Franken angeschlossen, so werden rund 400.000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

Eine ausführliche Karte des Verbandsgebietes finden Sie hier.