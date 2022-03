Teures Erdgas - Was heißt das für die Fernwärme in Bayern?

Mehr als ein Drittel der Münchnerinnen und Münchner heizen ihre Wohnungen mit Fernwärme, Tendenz steigend. Das Ziel der Stadtwerke München (SWM) ist klar: Bis spätestens 2040 wollen sie den Fernwärmebedarf der Stadt klimaneutral decken. Vor allem mit Hilfe der Geothermie, die Erdwärme aus Thermalwasservorkommen unter der Landeshauptstadt nutzt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aktuell trägt die Geothermie laut SWM erst zehn Prozent der benötigten Wärme bei, weitere zehn Prozent stammen aus der Müll- und Klärschlammverbrennung, 30 Prozent noch immer aus Kohle.

Den größten Anteil an der Münchner Fernwärme stellt aber mit 50 Prozent die Verbrennung von Erdgas.

Auch Fernwärme aus Erdgas gilt als umweltfreundlich, weil die Heizkraftwerke gleichzeitig Strom und Wärme herstellen und so den Brennstoff besonders effizient ausnutzen. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und der Diskussion um ein Embargo explodiert der Erdgaspreis und die Versorgungssicherheit steht in Frage.

Wohnung bleibt warm, aber Preise steigen

Unterbrechungen ihrer Wärmeversorgung brauchen die Haushalte deshalb zwar nicht zu befürchten, denn sie gelten gesetzlich als "geschützte Kunden", deren Versorgung auch in Knappheitssituationen vorrangig gesichert werden muss. Mit Preiserhöhungen bei der Fernwärme ist allerdings zu rechnen. Ein SWM-Sprecher teilt auf BR-Anfrage mit, dass der Fernwärmepreis bereits seit Anfang 2021 wieder steigt.

Was in den kommenden Monaten passiert, wollen die SWM erst noch bekannt geben. Klar ist aber, so der Sprecher: "Bekanntlich waren die Marktpreise für Erdgas und Kohle im Lauf des vergangenen Jahres extrem angestiegen (bis zu 500 Prozent) und bewegen sich nicht zuletzt auch aufgrund des Ukrainekrieges derzeit weiter auf sehr hohem Niveau." Wegen der Embargo-Diskussion schoss der europäische Erdgas-Future allein am Montag um mehr als 63 Prozent in die Höhe – soviel wie noch nie an einem Tag.

Wie schnell kann das Erdgas ersetzt werden?

Vor diesem Hintergrund wäre es auch geschäftlich interessant für die Münchner Stadtwerke, den Anteil an Geothermie in ihrem Wärmenetz möglichst schnell zu steigern. Die bisherigen Planungen sehen vor, bis zum Jahr 2035 bei 50 Prozent Geothermie zu sein. Zusammen mit weiteren erneuerbaren Energieträgern wie Wärmepumpen und Holz-Heizkraftwerken soll der erneuerbare Anteil am Münchner Fernwärme-Energiemix dann bis zu 70 Prozent erreichen. Das gilt jedoch bereits als sehr ehrgeiziges Ziel.

Bohrspezialisten sind ausgebucht

Den Geothermie-Ausbau weiter zu beschleunigen sei kaum möglich, so der Stadtwerke-Sprecher. Dazu werden hoch spezialisierte Bohrfirmen benötigt, deren Kapazitäten knapp und über Jahre hinweg ausgebucht seien.

Wie langwierig der Geothermie-Ausbau ist, zeigt auch der bisher größte Standort am Heizkraftwerk Süd nahe der Isar. Eigentlich sollte die Geothermiebohrung hier bereits seit 2020 Wärme liefern, doch auch zwei Jahre später ist die Anlage noch immer im Testbetrieb. Hardware, Software und die Einstellung der Pumpen müssen noch angepasst werden. Laut SWM lag die Verzögerung vor allem an der Corona-Pandemie: Mitarbeiter beteiligter Firmen konnten teils nicht nach Deutschland einreisen oder waren in Quarantäne.

In Nürnberg ist der Erdgasanteil noch höher

Nürnberg kann nicht von so idealen Bedingungen für Geothermie profitieren wie München. Bisher stammen nach Angaben einer Sprecherin des Unternehmens N-Ergie ungefähr 70 Prozent der Nürnberger Fernwärme aus Erdgas. 20 Prozent steuert die Verbrennung von Hausmüll bei, ungefähr acht Prozent die von Biomasse.

Kostensteigerungen infolge der Gaskrise sind deshalb auch für rund jenes Viertel der Nürnberger Haushalte zu erwarten, das ans Fernwärmenetz angeschlossen ist. "Mit den massiv gestiegenen Gaspreisen erhöhen sich auch deutlich die Beschaffungs- und Fernwärmeerzeugungskosten", erklärt die N-Ergie-Sprecherin auf BR-Anfrage. "Diese Kosten laufen über die Berechnungsformel auch in die Bezugspreise für die Endkunden ein."

Alternativen sind Biomasse und Wasserstoff

Auch der kommunale Energieversorger für Nürnberg arbeitet nach eigenen Angaben schon seit Längerem daran, die Fernwärmeerzeugung zu dekarbonisieren – also vom Erdgas wegzukommen. Das gestaltet sich jedoch langwierig. Der Umbau sei "sehr aufwändig und im Gegensatz zur Erzeugung über größere Gas-Heizkraftwerke deutlich kleinteiliger", so die Sprecherin. Ein Beispiel sei eine geplante Altholzverbrennungsanlage in Sandreuth, die aber im Verhältnis eine kleine Leistung hat.

Für die Zukunft setzt N-Ergie darauf, das Erdgas in den Heizkraftwerken nach und nach durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Die große Kostensteigerung bei Erdgas könnte diesen Prozess möglicherweise beschleunigen.