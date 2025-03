Fernpass: Nadelöhr in Richtung Süden – Frust in Bayern wächst

Bayern und Tirol: Zwei Nachbarn, zwei Welten

Die Fronten sind verhärtet: Tirol sieht den Tunnel und die Maut als Rettung – Bayern fürchtet eine neue Welle an Verkehr und Kosten. Die Diskussion um den Fernpass ist kein Einzelfall. Immer wieder gibt es Streit zwischen Bayern und Tirol um den Verkehr. Lkw-Blockabfertigungen, Fahrverbote für Mautflüchtlinge, drastische Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr – Tirol macht immer wieder deutlich, dass es sich selbst entlasten will. Jedoch ist das Verkehrsstraßenrecht in Österreich auch ein anderes. Einschränkende Maßnahmen sind hingegen in Deutschland nur in Ausnahmefällen möglich. Das deutsche Straßenverkehrsrecht legt einen großen Wert auf freien Verkehr. So mancher in Grainau, Mittenwald oder Garmisch-Partenkirchen und Füssen würde sich ähnlich rigorose Maßnahmen auch in Bayern wünschen. Doch das ist derzeit nicht absehbar.

Die Folge die Bürger im Grenzbereich werden von noch mehr Stau und Durchgangsverkehr bedrängt. Und der Fernpass bleibt, was er schon immer war: Ein Nadelöhr, das Nerven, Zeit und bald vielleicht auch noch zusätzliches Geld kostet.