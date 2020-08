Bis Freitag gesperrt: So umfahren Sie den Fernpass in Tirol

Trotz der wegen Bauarbeiten gesperrten Fernpass-Straße in Tirol kommt es nicht zum befürchteten Ausweichverkehr rund um Füssen und Garmisch-Partenkirchen. Bei den grenznahen Polizeiinspektionen heißt es, es handle sich um einen ganz normalen Tag mit regem Ausflugsverkehr.

Tiroler Polizei: Wenig los

Auch die Tiroler Polizei, die die Streckensperrung überwachen und den ankommenden Transitverkehr umleiten soll, spricht von geringem Verkehrsaufkommen. Staus habe es bisher keine gegeben. Es sei wenig los auf der Strecke, berichtet auch ein BR-Reporter von vor Ort.

Riss in Tunnelwand wird repariert

Seit Dienstagmorgen ist die Bundesstraße 179, besser bekannt als Fernpass-Route, zwischen dem Knoten Mieminger Straße bei Nassereith Süd und Nassereith Nord dicht. Dort müssen kurzfristig ein Riss in einer Tunnelwand repariert, die Tunneldecke entlastet und ein Überwachungssystem für weitere Risse angebracht werden.

Umleitung vor Ort für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen

Der Verkehr für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen wird vor Ort umgeleitet. Die Ortschaft Nassereith, durch die der Verkehr dann fließt, ist allerdings sehr schmal und verstopft leicht. Wenn also der Urlauberverkehr zum Wochenende hin dichter wird, kann das für lange Staus und Wartezeiten sorgen.

Tiroler Polizei lässt Urlauber gegebenenfalls umkehren

Die B2 bis Mittenwald und die Österreichische B177 eignen sich als Umfahrung auch nur bedingt, da diese Strecke bei Ausflüglern ohnehin schon sehr beliebt ist. Wer die Bundesstraßen verlässt und versucht, sich über Nebenstrecken durchzuschlängeln, muss außerdem damit rechnen, dass die Polizei in Tirol Urlauber ohne konkretes Reiseziel vor Ort umdrehen lässt.

Weiträumig umfahren

Im Reiseverkehr aus Deutschland macht es also Sinn, den Abschnitt weiträumig zu umfahren: über die A8 bis zum Inntaldreieck, die A93 in Richtung Kufstein und dann in Österreich die A12 durch das Inntal zu fahren oder die A96 in Richtung Lindau/Bregenz zu nehmen. Für den Schwerverkehr gelten ohnehin weiträumige Umfahrungen.

Arbeiten sollen bis Freitagabend dauern

Wer flexibel bei der Reiseplanung ist, sollte das Ende der Arbeiten abwarten, das für Freitagabend 18 Uhr geplant ist. Danach kann der Verkehr wieder wie gewohnt über den Fernpass fließen.