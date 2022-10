Fernfahrten im Rettungsdienst: Neue Regeln für den Notfall

Die steigende Belastung in Notaufnahmen und Kliniken führt derzeit dazu, dass sich Kliniken und Zentrale Notaufnahmen übergangsweise als "nicht aufnahmebereit" abmelden. Für nicht lebensbedrohliche Notfälle kann das zu langen Fahrten im Rettungswagen führen, bis die nächste behandlungsbereite Klinik gefunden ist. Um solche Fernfahrten zu vermeiden, hat die Ärztliche Leitung Rettungsdienst Bayern (ÄLRD) jetzt eine bayernweite Empfehlung herausgegeben.

Mögliche Grenzen: 30 Minuten oder 30 Kilometer

Für die Suche nach der nächsten aufnahmebereiten Klinik empfiehlt das Schreiben eine maximale Zeit- und Radiusgrenze, die nicht überschritten werden darf. Sollte beispielsweise innerhalb einer Entfernung von einer halben Stunde oder im Umkreis von 30 Kilometern keine geeignete Klinik zu finden sein, soll die nächstgelegene Klinik angefahren werden können, auch wenn sie sich formell abgemeldet hat. Diese Möglichkeit bestand bisher nur für lebensbedrohliche Notfälle der sogenannten Sichtungskategorie I. In einem solchen Fall wird generell das nächstgelegene Krankenhaus angefahren. Nun kann diese Sonderregelung vermehrt auch bei anderen, weniger akuten Notfällen zum Einsatz kommen.

Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten

Wo genau die Grenze festgelegt wird, kann regional entschieden werden. Je nachdem ob es sich um einen eher ländlichen Einsatzbereich oder einen Ballungsraum wie München handelt, können andere Maßnahmen sinnvoll sein, so Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG). Dementsprechend werden die Neuregelungen erst in den nächsten Tagen in den einzelnen Regionen nach und nach eingeführt.

Bettenvergabesystem: Würzburg dient als Modell

Nach welchem Muster die Patienten auf abgemeldete Kliniken verteilt werden, soll künftig nach einem Umlaufverfahren geregelt werden. Hierfür dient das Würzburger Vergabesystem als Modell - es wird dort bereits jahrelang praktiziert. Je nach Größe und Kapazität der Kliniken wird ein Schlüssel entwickelt, nach dem neue Patienten abwechselnd und gerecht zugeteilt werden. Laut Andreas Klinger, der Ärztliche Leiter Rettungsdienst im Raum Würzburg, funktioniert dieses Verfahren gut. Zentral sei aber die ständige Kommunikation und der Austausch zwischen Rettungsdienst und den einzelnen Kliniken.

Keine freien Betten: Krankenhäuser am Limit

Hintergrund der Maßnahmen ist laut dem Schreiben des ÄLRD die "derzeitige prekäre Lage mit flächendeckenden Abmeldungen der Zentralen Notaufnahmen und/oder Kliniken" gegenüber den Integrierten Leitstellen oder über das zentrale Meldesystem IVENA, an das viele Regionen angebunden sind. Dabei handelt es sich meist um Abmeldungen von der stationären Behandlung. Die werden notwendig, wenn keine freien Betten oder kein Personal zur Betreuung der Betten zur Verfügung stehen. Zu einer Abmeldung von der Notfallversorgung kommt es laut Klinger nur im Extremfall, beispielsweise wenn Probleme bei der Infrastruktur wie der Ausfall von Geräten vorliegen, oder bei Massenanfall-Szenarien, wenn also mehrere Schwerkranke auf einmal eingeliefert werden. Auch hier gelte es, die Abmeldung von der Notfallversorgung zeitlich so kurz wie möglich zu halten.

Druck auf Rettungsdienste wächst

Lange Fahrten im Rettungswagen können Patienten auch bei weniger dringlichen Leiden stark beanspruchen und dann einen Klinikaufenthalt in größerer Entfernung zum Wohnort zur Folge haben. Stephan Prückner leitet das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement am LMU Klinikum München. Er sieht die langen Fahrzeiten im Rettungsdienst auch deswegen als problematisch, da sie den jeweiligen Rettungsdienst lange bindet - er kann in diesem Zeitraum nicht zu anderen Notfällen gerufen werden. Tatsächlich seien nicht nur Krankenhäuser, sondern auch der Rettungsdienst zunehmend von Personalmangel betroffen. Zudem nehme die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes stetig zu, so Prückner.

Lange Einsätze mit Fernfahrten und ein erhöhter Organisationsaufwand verschärfen die Lage immer weiter. Teils müsse im Einsatz mit mehreren Kliniken telefoniert werden, so Klinger, bis eine geeignete Aufnahmemöglichkeit gefunden wird.

Krankenhäuser und Rettungsdienste fordern langfristige Lösung

Alles in allem sei die Neuregelung zwar nötig, so BKG-Geschäftsführer Engehausen, es handele sich jedoch um eine Mangelverwaltung, da die Kliniken sich ja nicht ohne Grund abmeldeten. Hier werde ein System, das sich ohnehin am Limit befinde, zusätzlich belastet. Um die Lage langfristig zu entschärfen, brauche es strukturelle Änderungen, die vor allem auf eine Lösung der personellen Engpässe abzielen.

Eine kurzfristige Lösung sei auch deshalb nicht lange zielführend, so Prückner von der LMU Klinik München, da die derzeitige Belastung nicht nur auf Corona zurückzuführen sei. Auch unabhängig von der Pandemie nehme der Druck auf Krankenhäuser und Rettungsdienste bereits seit Jahren kontinuierlich zu.