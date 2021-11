vor etwa 1 Stunde

Ferkelzüchter verzweifelt: Preise seit einem Jahr im Keller

Bayerische Ferkelzüchter sind verzweifelt. Bis zu 70 Prozent könnten bald aufgeben, befürchtet Wirtschaftsminister Aiwanger. Die Kosten für ein Ferkel sind drei Mal so hoch wie der Verkaufspreis. So schlimm für so eine lange Zeit war es noch nie.