Ferienzeit ist Baustellenzeit: Viele Einschränkungen in Franken

Mit dem Start in die Sommerferien beginnt die Baustellenzeit in Franken. Der Grund: Viele Pendlerinnen und Pendler sind im Urlaub. "Unsere Arbeiten sind auch in diesem Jahr breit gefächert", so Marco Daume, der technische Werkleiter vom Servicebetrieb öffentlicher Raum (SÖR) in Nürnberg. Bei der Umsetzung versuche man immer, so gut es geht auf Anlieger sowie Pendler Rücksicht zu nehmen. Deshalb, so Daume, lege man Maßnahmen an vielbefahrenen Hauptverkehrsstraßen möglichst auf die Ferienzeiten, da hier erfahrungsgemäß weniger Autofahrerinnen und Autofahrer unterwegs sind.

Zur Info Staus und Behinderungen: Das ist los auf Bayerns Straßen

Einschränkungen in Nürnberg

Engpässe gibt es demnach ab August in der Bucher Straße wegen Schienensanierungsarbeiten der Straßenbahn. Stadteinwärts steht deshalb nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Wegen Fahrbahnarbeiten ist auch die Katzwanger Straße im August nur eingeschränkt befahrbar. Auf dem Nordwestring steht Autofahrern in beiden Fahrtrichtungen bis Anfang September nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Wegen einer Baustelle kommt es auf der Südwesttangente in Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost für sechs Wochen (bis zum 16. September) zu Verkehrseinschränkungen. Zwischen den Fahrbahnen wird der Mittelstreifen aufgegraben. Der Verkehr wird weiterhin mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeleitet, allerdings werden diese verengt. Die Rampen zur und von der Autobahn bleiben daneben durchgehend nutzbar, aber ebenfalls verengt.

Betroffene Autobahnen und Staatsstraßen

Die Autobahndirektion Nordbayern meldet, dass ein Anschlussstellenbauwerk erneuert werden müsse. Deshalb komme es am 2. und 3. August, zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr, im Unterführungsbereich der A73 bei Breitengüßbach zu einer Vollsperrung der B4.

Für knappe zwei Wochen ist auch die Staatsstraße 2240 von Heßdorf nach Dechsendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt zwischen der Einmündung in die Kreisstraße 14 und der Autobahn-Anschlussstelle Erlangen-West gesperrt. Dort wird nach Angaben der zuständigen A3 Nordbayern GmbH der sechsstreifige Autobahnausbau vorangetrieben. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch die über die Autobahn führende Staatsstraße umgebaut und an den geänderten Autobahnverlauf angepasst.

Baustellen und Krankheitsfälle bremsen die Bahn

Nicht nur für Autofahrer auch für Bahnfahrer kommt es Zu Einschränkungen: Bei der Bahn kann der Schienenersatzverkehr auf der Regionalstrecke zwischen Nürnberg Hauptbahnhof, Hersbruck und Bayreuth nicht - wie geplant - in vollem Umfang bereitgestellt werden. Deshalb müssen die Ersatz-Busse nun so effizient wie möglich eingesetzt werden, heißt es vom Unternehmen. Reisende müssen sich gegebenenfalls auf längere Wartezeiten einstellen. Beim Franken-Thüringen-Express zwischen Nürnberg, Bamberg, Coburg und Sonneberg gibt es seit diesem Wochenende Zugausfälle, wegen erkrankten Bahnpersonals. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.