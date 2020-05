Ferienwohnungs-Vermieter hoffnungsvoll nach Corona-Zwangspause

Saison soll verlängert werden

Die vergangenen Wochen waren keine leichte Zeit für bayerische Privatvermieter. Das bestätigt auch der Verband „Private Gastgeber im Chiemgau“. Er vertritt 200 Mitgliedsbetriebe von Berchtesgaden bis Miesbach. Um die entgangenen Einnahmen von zwei umsatzstarken Monaten aufzufangen, wird laut Geschäftsführer Markus Ritter im Chiemgau an einem Konzept gearbeitet, die Saison zu verlängern. Das touristische und das gastronomische Angebot soll in den Monaten Oktober und November weiter geöffnet haben, um vielleicht Urlaubsgäste für die Region zu gewinnen.

Tourismusverband lobt bayerische Vorgaben für Vermieter

Die Maßnahmen für private Gastgeber, die im Freistaat vorgeschrieben werden, sind gut umsetzbar, meint der Geschäftsführer Markus Ritter. Denn es hätte schlimmer kommen können. Zum Vergleich nennt er Vorgaben aus Schleswig-Holstein. Da dürfe nur sieben Tage am Stück vermietet werden. Dazwischen müssten Lücken gelassen werden. "Das wäre ziemlich katastrophal gewesen, wenn es bei uns auch so gekommen wäre“, so Ritter.

Leidenschaftliche Vermieter auch in Zeiten von Corona

Selbstverständlich müssen auch die privaten Gastgeber wegen Corona-Pandemie Hygienevorschriften einhalten. Das Ehepaar Christofori hat Mund-Nasen-Masken gekauft, Desinfektionsmittel für die Hände und will auf den nötigen Abstand achten. Auch wenn es ihnen schwer fällt. Sie bezeichnen sich als Vermieter aus Leidenschaft, die gerne mit ihren Gästen zusammen sind oder Ausflugstipps geben. "Da müssen wir durch", sagt Babsi Christofori, "Hauptsache ist doch, dass es wieder los geht."