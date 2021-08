Ferienverkehr: Nur vereinzelt Staus auf der A3 bei Passau

Am Sonntag ist die Lage im Reiseverkehr auf der A3 bei Passau Richtung Österreich deutlich entspannter gewesen als am Samstag. Vor dem Grenzübergang nach Suben habe es sich am Sonntagvormittag vereinzelt auf bis zu vier Kilometer zurückgestaut, so ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Passau. Am Nachmittag gab es demnach nur noch wenige Behinderungen.

Unfall verschärfte Verkehrslage

Am Samstagmorgen standen die Autofahrer dagegen laut den Beamten zeitweise bis zu 16 Kilometer im Stau. Ein wegen eines Kupplungsschadens liegengebliebener LKW auf Höhe Neuhaus am Inn hatte die Situation zusätzlich verschärft. Daneben kam es über das gesamte Wochenende zu weiteren kleinen Unfällen. Verletzt wurde niemand.

Weniger los, als an den Wochenenden zuvor

Insgesamt habe es ein geringeres Verkehrsaufkommen als an den Wochenenden zuvor gegeben, als ferienbedingt besonders viele Autofahrer aus anderen Bundesländern auf der Strecke unterwegs gewesen seien, sagte der Polizeisprecher. Vielleicht habe sich der Verkehr auch etwas entzerrt, weil der letzte Schultag vor den Sommerferien in Bayern auf einen Donnerstag und nicht auf einen Freitag gefallen sei.