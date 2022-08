Ferientipp: Wandern im Perlbachtal bei Mitterfels

Der kleine Markt Mitterfels mit knapp 3.000 Einwohnern, etwa 15 Kilometer nordöstlich von Straubing am Rand des Bayerischen Waldes, ist nicht unbedingt als Wander-Eldorado bekannt - aber wunderschön.

Die Wanderstrecke startet von der Burg Mitterfels

Das Gefängnis der Burganlage ist jetzt ein Museum, auf der Burg residiert der Bürgermeister. Wanderer tauchen ein in den naturbelassenen Wald, in dem viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten leben – vielleicht sogar Uhus. Der Weg ist steil, aber gut befestigt und führt zum kleinen Teufelsfelsen.

Das Felsplateau über dem engen Kerbtal der Menach hat Mitterfels den Beinamen "Bayerisches Jerusalem" eingebracht. Kurze Zeit später stehen wir dann vor dem 410 Meter hohen, großen Teufelsfelsen. Eine Felskuppe aus Perlgneis, die 50 Meter über dem Bacherl aufragt und die von einer uralten Kiefer gekrönt wird. Ein Wunder, dass dort auf dem glatten Felsen ein Baum wächst.

Teufelsfels gilt als Geheimtipp unter Kletterern

Der Teufelsfelsen bei Mitterfels gilt schon als Geheimtipp unter den Kletterern. Er ist aber nichts für Einsteiger, die Routen gehen teils bis in den achten Schwierigkeitsgrad.

Im Schatten der hohen Bäume direkt an der Menach - die aber hier jeder nur als "Perlbach" kennt, weil hier früher Perlfischerei betrieben worden ist - lässt sich gut rasten und Picknick machen. Man kann Schmetterlinge beobachten, ins Wasser schauen und es sich gut gehen lassen.

Auf dem Rückweg geht es wieder bergauf. Die etwa dreieinhalb Kilometer lange Runde, die auch Kinder gut gehen können, führt nun am oberen Tal-Ende durch den Liebeshain, entlang der alten Wasserleitung und vorbei an den alten Gemüseterrassen wieder zur Burg Mitterfels. Das Perlbachtal – eine echte Wander-Perle in Niederbayern.