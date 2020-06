13.06.2020, 09:03 Uhr

Ferientipp: Besuch im Schwaiganger Gestüt bei Murnau

Am Fuß des Heimgarten in der Nähe von Murnau schmiegt sich das Haupt- und Landgestüt Schwaiganger in die hügeligen Wiesen. Die Verbindung aus Natur, Tieren und Einkehr ist ein idealer Ausflugstipp - auch für die Ferien dahoam.