Ferienstart: Was Sie alles beim Reisen beachten müssen

Die Sommerferien in Bayern haben begonnen und für viele damit die Reisezeit. Doch auch in diesem Jahr ist der Urlaub durch die Corona-Pandemie geprägt. Wie plane ich richtig und was muss ich beachten? Darüber haben wir in einem BR24live mit Reiserechtsexperten Kay Rodegra gesprochen.

Vor Reiseantritt genau informieren

In vielen Ländern Europas steigen die Infektionen mit Covid-19 wieder rasant an. Die Regierungen erlassen daher eine Reihe von Maßnahmen, um die Inzidenzen niedrig zu halten. Wichtig ist, sich vor der geplanten Reise darüber zu informieren, welche Bedingungen für die Einreise in das Urlaubsland und welche bei der Rückkehr nach Deutschland gelten, sagt Kay Rodegra. Die jeweiligen Bestimmungen können sich aufgrund der pandemischen Lage immer wieder ändern.

Das Auswärtige Amt aktualisiert stetig die Liste der Länder, für die eine Reisewarnung gilt. Das Robert Koch-Institut (RKI) unterscheidet dabei zwischen Risikogebieten (ab Inzidenz von über 50), Hochinzidenz-Gebieten (Inzidenz über 200) und Virusvarianten-Gebieten (Verbreitung ansteckender Mutationen).

Grafik: Corona-Inzidenzen europäischer Länder