Ferienstart: Hochbetrieb am Flughafen und auf der Autobahn

An einem Durchschnittstag starten und landen am Flughafen München gut 1.100 Maschinen – heute sind es etwa 1.300. Bis zu 160.000 Passagiere werden erwartet. Die beliebtesten Ferienziele sind auch heuer die "Klassiker": Italien, Spanien, Frankreich, Türkei, Griechenland, Kroatien, Portugal und Ägypten.

Weniger Parkplätze am Flughafen

Weil auf dem Flughafengelände gerade viel gebaut und renoviert wird, stehen momentan weniger Autoparkplätze für Urlauber zur Verfügung. Wer nicht schon online reserviert hat, sollte für die Suche also etwas mehr Zeit einkalkulieren.

Autoreisende sollten den Start am besten verschieben

Auf richtig lange Wartezeiten müssen sich alle einstellen, die heute oder morgen mit dem Auto Richtung Süden starten. Das Pfingstwochenende gilt als eines der staureichsten im ganzen Jahr – erst recht heuer: Auf den Autobahnen rund um München gibt es einige Baustellen: zum Beispiel auf der Ostumgehung A 99, auf der A 95 in Richtung Garmisch und auf der A 96 in Richtung Lindau. Wer die Möglichkeit hat, sollte den Start in die Ferien noch ein bisschen verschieben: Am Sonntag ist erfahrungsgemäß schon viel weniger los auf den Straßen.

Blockabfertigung an mehreren Tagen

Zur Staugefahr erheblich beitragen dürften erneute Lkw-Blockabfertigungen, die das Bundesland Tirol kurzfristig für Freitag ab 12 Uhr und für Samstag ab 5 Uhr in der Früh angeordnet hat. Das heißt, die österreichische Polizei wird auf der Inntalautobahn (A93) bei Kufstein-Nord in Fahrtrichtung Süden Lkw zählen und bei Erreichen einer Kapazitätsgrenze von etwa 250 bis 300 Lastern pro Stunde deren Fahrt verlangsamen oder anhalten.

Rückstaus befürchtet

Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass es zu einem langen Rückstau kommen wird, der neben der A93 auch die A8 betreffen könnte. Die Polizei in Südbayern rät daher allen Verkehrsteilnehmern, die nicht unbedingt am Freitag oder Samstag Richtung Süden fahren müssen, ihre Reisepläne noch einmal zu überdenken - oder andernfalls ausreichend Getränke mitzuführen.

Auch in den Ferien wird sich der Verkehr immer wieder an den Grenzübergängen stauen, weil auch dann wieder mehrere Blockabfertigungen für Lastwagen anstehen (11. bis 13. Juni, 17. bis 19. Juni und 21. Juni). Dies wird auch Auswirkungen auf die A93 bei Kiefersfelden haben - dort werden an den Blockabfertigungstagen wohl auch viele Urlauber im Stau stehen.