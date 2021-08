Ferienstart: Das Fränkische Seenland ist ausgebucht

Ruhe und Action

An dem Schlossurlaub in Möhren schätzen die Gäste vor allem die Ruhe. Jede Familie kann für sich sein. Die Ferienwohnungen liegen weit voneinander entfernt im und um das Schloss verteilt. Wenn sie wollen, können sie Action haben, sagt Schlossherrin de Greeff. Aber eben auch Entspannung. Der Naturpark Altmühltal biete von allem etwas.

Unstetes Wetter für Camper

Entspannung oder Action sind auch im Fränkischen Seenland geboten. Auf dem Campingplatz "SeeCamping" in Langlau am Kleinen Brombachsee stehen nach der Mittagspause die Wohnmobile, Wohnwagen und Campingbusse Schlange. Alle warten darauf, dass ihr Urlaub starten kann. Der beginnt für die, die gerade anreisen mit einem kräftigen Regenschauer. Auf das Wetter ist in diesem Jahr kein Verlass, dennoch ist der Campingplatz am Kleinen Brombachsee ausgebucht. Aber es kommen weniger Anfragen als sonst, erzählt Platzbetreiber Ralph Bührlen. "Normalerweise bearbeiten wir pro Tag rund 600 Anfragen, zurzeit sind es nur 200", erzählt Bührlen.

Zweckverband rechnet trotzdem mit Minusgeschäft

Der Campingplatz-Chef sieht außerdem einen Trend: Die Camper bleiben immer kürzer. "Es werden immer mehr Wohnmobile und die reisen nach zwei, drei Tagen wieder ab." Außerdem haben viele Gäste ihren Urlaub wegen ihres Impftermins storniert – oder weil sie nun doch im Süden ihre Ferien verbringen wollen. Auch wenn der Campingplatz jetzt ausgebucht ist, kann das die Verluste aus dem Frühjahr und Frühsommer nicht ausgleichen, sagt eine Sprecherin des Zweckverbandes Brombachsee. Wie es am Ende der Saison aussieht, lässt sich noch nicht sagen, aber der Zweckverband rechnet mit einem Minus.

Hygienekonzepte funktionieren

Übereinstimmend sagen aber Schlossherrin und Campingplatzwart, dass die Umsetzung der Hygienevorschriften sehr gut funktioniert. Die Menschen seien nach eineinhalb Jahren Pandemie an Masken und Abstandsregeln gewöhnt. Lediglich die Testpflicht machte am Campingplatz bei dem ein oder anderen Gast Schwierigkeiten. Wer sich nicht testen lassen will und muss wieder abreisen. Aber ein Großteil der Gäste sei ohnehin mittlerweile geimpft.