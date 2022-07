Ferienstart – Bayerns Flughäfen sehen sich gerüstet

Vollbetrieb zum Ferienbeginn – Für Bayerns Flughäfen wäre dies in normalen Zeiten eine gute Nachricht. Doch angesichts der schwierigen Personal-Situation in der Luftfahrt dürften sich viele Passagiere auch fragen, wie stressfrei ihr Urlaubsflug in diesem Sommer ablaufen wird. Es fehlt an vielen Ecken und Enden an Personal, und in dieser Woche sorgte ein Warnstreik von Verdi dafür, dass die Lufthansa mehr als 1000 Flüge annullierte. Dennoch: Die Flughäfen im Freistaat zeigen sich vor dem ersten Ferienwochenende optimistisch.

Nürnberg – Personaloffensive und Freiwillige

Der Albrecht Dürer Airport in Nürnberg teilt mit, man habe in den vergangenen Monaten das Personal deutlich aufgestockt. Seit Dezember habe es eine große Werbekampagne gegeben, seitdem habe man 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt. Sollte es in den sogenannten Verkehrsspitzen trotzdem eng werden, wolle man Freiwillige aus anderen Bereichen einsetzen, etwa aus der Verwaltung, der Technik und dem Management.

Memmingen mit neuem Passagierrekord

Der Einsatz von Freiwilligen zu Spitzenzeiten ist auch in Memmingen geplant. Dort heißt es aber, die Mannschaft sei fit und gut aufgestellt. Am Allgäu Airport hat man schon in den vergangenen Monaten die Rekordzahlen aus der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht. Allein im Juli dürften die Passagierzahlen um 11 Prozent über den Werten aus dem Juli 2019 liegen.

München: Zusatzpersonal in den Terminals

An Bayerns größtem Flughafen Franz-Josef-Strauß in München will man ebenfalls am ersten Ferienwochenende zusätzliches Personal in den Terminals einsetzen. Für die Sommerferien haben die Airlines im Erdinger Moos rund 40.000 Flüge angemeldet, täglich sind bis zu 900 Starts und Landungen geplant. Ein Chaos erwartet der Flughafen aber nicht.

Tipps für Passagiere: Zeitpuffer einplanen

Selbst wenn alles halbwegs rund läuft: Schon in den Jahren vor Corona brachte der Passagieransturm die Airports an manchen Ferienwochenenden an ihre Grenzen. Alle Flughäfen verweisen deshalb darauf, dass man wegen des erwarteten Andrangs frühzeitig vor Ort sein sollte. Darüber hinaus wird den Passagieren geraten, möglichst Online einzuchecken, um Warteschlangen an den Schaltern zu vermeiden.