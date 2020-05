Ferienstart: Ansturm auf bayerische Ausflugsziele bleibt aus

Eingeschränkte Beförderkapazität

So entspannt wie es zum Auftakt war, wird es aber vermutlich nicht bleiben. Die Beförderkapazität ist bei allen bayerischen Bergbahnen erheblich beschränkt. Kleinere Gondeln dürfen oft nur mit Einzelpersonen oder Familien besetzt werden. In größere Kabinen sind meist nur ein Drittel der Fahrgäste zugelassen. Darum braucht jeder, der mit der Bahn auf den Berg will, nicht nur Disziplin, sondern bestimmt bald auch Geduld.

Bislang kaum Staus

Auch auf den Straßen war es ausgesprochen ruhig, wie die Polizei Oberbayern auf Anfrage mitteilte. "Mich wundert das auch", sagte ein Sprecher, es sei vor allem auf den Autobahnen bisher sehr wenig los. Lediglich am Grenzübergang nach Salzburg gebe es etwas Rückstau bei der Ausreise.

Allgemein wird für diese Wochenende jedoch erwartet, dass die Menschen nach den wochenlangen Beschränkungen durch die Corona-Krise wieder zu den Ausflugszielen in die Berge und an die Seen strömen werden, zumal auch die Wetteraussichten gut sind.