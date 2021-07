Ferienstart am Flughafen München: Mehr Flüge und Formalitäten

Zum Sommerferien-Start ist am Flughafen München wieder deutlich mehr los. Mit dem Betrieb vor Corona lässt sich das aber nicht vergleichen: 24.000 Starts und Landungen sind für die großen Ferien angemeldet – früher waren es mehr als doppelt so viele. Im Jahr 2019 beispielsweise 53.000.

Dennoch: Noch vor Kurzem war die Stimmung am Flughafen eine ganz andere. Im Juni ging das Terminal 1 wieder in Betrieb, wegen Corona und eingebrochener Passagierzahlen war es ein halbes Jahr nicht genutzt worden.

Aktuell sollten die Passagiere derweil für das Einchecken mehr Zeit einplanen: Weil die Airlines Unterlagen wie Impfnachweise und Einreiseformulare prüfen müssen, kann es schon etwas länger dauern als sonst.

Hochinzidenzgebiet Spanien besonders beliebtes Reiseziel

Das beliebteste Reiseziel ist einmal mehr Spanien, auch wenn das Land inzwischen wieder als Hochinzidenzgebiet eingestuft ist. Stornierungen und Umbuchungen habe es trotzdem kaum gegeben, berichtet etwa die Lufthansa. Sie schickt allein morgen vier ausgebuchte Maschinen nach Palma de Mallorca, zwei weitere nach Ibiza.

Der erste Feriensamstag gilt im Erdinger Moos aber auch in anderer Hinsicht als Spitzentag: 561 Starts und Landungen werden abgewickelt – so viele wie an keinem anderen Tag in den nächsten sechs Wochen.

Sanierung der Südbahn demnächst abgeschlossen

Während mittlerweile wieder beide Terminals für den Passagierbetrieb genutzt werden, starten und landen die Maschinen weiterhin ausschließlich auf der Nordbahn, weil die Südbahn noch saniert wird. Die Arbeiten sollen bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Dafür wird dann die Nordbahn für die Sanierung gesperrt.

