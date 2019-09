vor 38 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Ferienprogramm Bad Bocklet: Reise in die Zeit der Großeltern

Auf Schloss Aschach in Bad Bocklet haben Kinder erlebt, wie der Alltag ihrer Großeltern aussah, als diese in ihrem Alter waren. Wie sah der Unterricht damals aus? Was wurde damals gekocht? Und was gespielt?