Ferienende: Wo es sich am Wochenende am meisten staut

In sieben Bundesländern gehen am kommenden Wochenende die Osterferien zu Ende: in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. Deshalb wird es nach Mitteilung des ADAC größere Behinderungen auf den Autobahnen der Ballungsräume und den wichtigsten Reiserouten geben.

Mehr Verkehr an Brenner, Tauerntunneln und der Gotthardroute

Engpässe werden voraussichtlich an den klassischen Auslandsstrecken in Richtung Norden entstehen. Viele und lange Staus sind laut dem Automobilclub aber unwahrscheinlich. Betroffen sind insbesondere die West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und die Gotthardroute in der Schweiz.

Zu den besonders belasteten Strecken in Bayern zählen:

A3 Passau - Nürnberg - Würzburg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart

A9 München - Nürnberg

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Spitzenzeiten am Freitag und Sonntagnachmittag

An den Grenzen zum benachbarten Ausland könnte es kurze Verzögerungen geben: Verkehrsverzögernde Grenzkontrollen sind auf der A3 zwischen Suben und Passau Süd zu erwarten, auf der A8 zwischen Salzburg und Freilassing. Auch am Brenner und an den Tauerntunneln könnte der Verkehrsfluss wegen hohen Verkehrsaufkommens beeinträchtigt sein. Spitzenzeiten wird es nach Auskunft des ADAC vor allem am Freitag und am Sonntagnachmittag geben.

Mit Informationen von AFP und dpa.