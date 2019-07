Ferienbeginn: Wo es auf Schwabens Straßen voll wird

Die Ferien in Bayern beginnen. Dadurch dürfte es auch auf den Straßen in Schwaben zu Staus kommen. Vor allem auf der A7 in Richtung Österreich könnte es länger dauern. Vor dem Grenztunnel Füssen wird der Verkehr in den Stoßzeiten blockabgefertigt. Noch dazu sind die Nebenstrecken in weiten Teilen Österreichs für den Reiseverkehr gesperrt.

Tipp: Nachts fahren!

Auch auf der A8 zwischen Ulm und Augsburg sowie auf der A96 zwischen Memmingen und Buchloe sorgen immer wieder Baustellen für Nadelöhre. Bereits heute Nachmittag dürfte der Verkehr stark zunehmen und seinen Höhepunkt am morgigen Samstag erreichen. Deshalb sollte, wer kann, seine Abfahrt auf den Abend oder in die Nacht verlegen.

Vollere Züge und Flugzeuge

Wer mit der Bahn in Richtung Süden in den Urlaub fährt, muss mit volleren Waggons rechnen als sonst – die Auslastung sei laut Bahn aber nicht so hoch wie an Ostern. Am Memminger Flughafen werden über ein Viertel mehr Passagiere erwartet als noch vor einem Jahr. Insgesamt werden den Allgäu Airport in den kommenden Ferienwochen rund 280.000 Urlauber nutzen.