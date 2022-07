Ferienbeginn: Viele Staus in Richtung Süden erwartet

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten die letzten Bundesländer in die Sommerferien. Entsprechend müssen Urlauber bereits ab Freitagmittag mit den ersten großen Staus in Richtung Süden rechnen, denn erfahrungsgemäß begeben sich viele Familien schon direkt nach Schulschluss auf die Reise.

Auch das Wochenende ist kein idealer Zeitpunkt, seinen Urlaub anzutreten. Die Verkehrsredaktion des Bayerischen Rundfunks rechnet für Samstag und Sonntag mit deutlich mehr Verkehr auf den Fernstraßen als üblich. Besonders im Großraum München und auf den Autobahnen Richtung Süden ist mit zum Teil Dauerstau zu rechnen, darunter die "Klassiker" wie die A7 Fulda/Würzburg/Ulm - Füssen, A8 München - Salzburg, A9 Würzburg/Nürnberg - München und die A99 Ostumfahrung München.

Die Stau-Fallen: A3, A7, A8, A9 und die A99

Reisende aus Norden sollten aber auch die A3 in Mittelfranken im Blick haben. In Richtung Süden zwischen dem Kreuz Biebelried und Fürth/Erlangen sorgt die Dauerbaustelle schon an normalen Werktagen immer wieder für Probleme und teils längere Wartezeiten.

Auf der Autobahn München - Salzburg, der A8, können der Irschenberg und das Inntaldreieck zu Nadelöhren werden, letzteres als Knotenpunkt zur A93 Richtung Innsbruck und Brenner. Auf dem Weg nach Italien ist die Brennerautobahn bis zum Gardasee immer wieder eine stauträchtige Route, nicht zuletzt wegen der teilweise zweispurigen Verkehrsführung und vieler LKW, die mit den extremen Steigungen in den Alpen zu kämpfen haben.

Gleiches gilt für die Tauernautobahn. Wer von der A8 kommend über Salzburg auf der A10 Richtung Kroatien oder Slowenien möchte, sollte zusätzliche Zeit vor dem Karawankentunnel (A11) einplanen. Bei zu hohem Verkehrsaufkommen ist mit Blockabfertigung zu rechnen.

Wenn möglich: lieber erst ein paar Tage später in den Urlaub

Mit Staus und Blockabfertigung müssen auch all diejenigen rechnen, die in Richtung Schweiz unterwegs sind. Auf der A7 Würzburg/Ulm - Füssen kann es vor dem Grenztunnel Füssen und in der Schweiz vor dem Gotthardtunnel immer wieder längere Staus geben.

Wer nicht die klassischen Buchungstage 'von Samstag bis Samstag' gewählt hat, sollte als Reisetag lieber einen Tag unter der Woche wählen. Erfahrungsgemäß sind hier Dienstag oder Mittwoch oft die idealeren Tage. Denn das extrem frühe Losfahren - oder auch das Fahren in der Nacht - haben nach Beobachtungen der BR-Verkehrsredaktion am ersten Ferien-Wochenende scheinbar nicht mehr den staufreien Vorteil, den es noch vor einigen Jahren gab..

Richtiges Kofferpacken kann Zeit sparen

Wer mit dem Flugzeug in den Urlaub verreist, muss einen ordentlichen Zeitpuffer einplanen: mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug sollten Reisende am Airport sein, rät der Flughafen München. Für die Sommerferien sind dort in der Zeit vom 29. Juli bis 12. September über 40.000 Starts und Landungen angemeldet. Das sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Der Flughafen München rät dazu, online einzuchecken und das Gepäck, sofern von den Fluglinien angeboten, am Vorabend abzugeben. Wer beim Kofferpacken die Richtlinien für Flüssigkeiten, Medikamente und Babynahrung beachtet, kann unnötigen Stress und Wartezeit bei der Kontrolle vermeiden. Traditionell sind Italien, Griechenland, Spanien und Frankreich beliebte Reiseziele. Aber auch die USA, Kanada und die Emirate zählen zu den Urlaubsfavoriten.