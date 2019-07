Ferienbeginn: Baustellen in Unterfranken bremsen Verkehr aus

Auf der A7 werden die Fahrzeuge zwischen Würzburg und Fulda in beiden Richtungen an mehreren Stellen durch Baustellen und Teilsperrungen ausgebremst. Immer wieder ins Stocken geraten wird der Verkehr auch auf der A3 auf der Strecke Nürnberg-Würzburg-Frankfurt. Grund sind mehrere Baustellen und das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen.

Sperrungen auf der B26 und der B19

Auch abseits der Autobahnen gibt es keine freie Fahrt: Im Landkreis Aschaffenburg ist die B26 zwischen Hain und Kreuzung Siebenwege voll gesperrt, der Verkehr wird weiträumig zwischen Lohr am Main und der A3 Anschlussstelle Weibersbrunn bis Hösbach (Lkr. Main-Spessart) umgeleitet. Ebenfalls voll gesperrt ist die B26 bei Rechtenbach (Lkr. Main-Spessart) in Richtung Würzburg, und zwar bis 30. August. Und noch einmal B26: Zwischen Rechtenbach und Lohr am Main und der B8 zwischen Marktheidenfeld und Altfeld (Lkr. Main-Spessart) kommt es immer wieder zu Vollsperrungen, dort wird der Verkehr über Ampeln geregelt. Die B19 wird zwischen Eßleben (Lkr. Schweinfurt) und Opferbaum (Lkr. Würzburg) auf einer Länge von 1,6 Kilometern erneuert und dafür während der Sommerferien voll gesperrt.

Behinderungen im Stadtverkehr in Würzburg und Schweinfurt

Zu Behinderungen kann es in Würzburg auf der Friedensbrücke kommen: Dort werden die Geh- und Radweg erneuert, weshalb der Verkehr bis Ende August stadtauswärts auf eine Spur beschränkt ist. In Aschaffenburg gibt es eine Vollsperrung zwischen Luitpoldstraße und Fischerhohle, eine Umleitung ist nicht eingerichtet. In Schweinfurt sind außerdem Teilsperrungen auf dem Paul-Rummert-Ring eingerichtet, zwischen Brückenstraße und Alte Bahnhofstraße.