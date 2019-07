Ferienbeginn: ADAC warnt vor langen Staus in Bayern

Wer am kommenden Wochenende in den Urlaub aufbrechen will, sollte etwas mehr Zeit für die Reise einplanen. Mit Bayern und Baden-Württemberg starten auch die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien und der ADAC erwartet an diesem Wochenende den Höhepunkt der Reisewelle für 2019 - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Autobahnen in Bayern.

Langsam Richtung Süden

Die Hauptreiserouten in Richtung Süden werden am stärksten betroffen sein. Der ADAC prognostiziert ein extrem hohes Verkehrsaufkommen auf der A3 von Würzburg über Nürnberg bis Passau, auf der A9 zwischen Hof über Nürnberg nach München, sowie auf der A8 zwischen München und Salzburg.

Ein besonderes Nadelöhr stellt die A99, die Ostumfahrung München dar. Dort befindet sich eine Dauerbaustelle und nahezu alle Urlauber, die in Nord-Süd-Richtung unterwegs sind, müssen hier vorbei.

"Vom Verkehrsaufkommen her wird dieses Wochenende das schlimmste der Saison. Am Samstag erreicht die Reisewelle für heuer ihren Höhepunkt und wir erwarten lange Staus auf den Hauptreiserouten im Freistaat. Vor allem rund um München herum wird es ziemlich heftig werden, weil zum Reiseverkehr auch noch die Tagesausflügler dazukommen und außerdem Leute, die in die Stadt zum Einkaufen wollen." Alexander Kreipl, verkehrspolitischer Sprecher des ADAC Südbayern