Ferienanbieter: 30 Millionen Euro Förderung für Modernisierungen

Mit dem Programm "Tourismus in Bayern – fit für die Zukunft" fördert das bayerische Wirtschaftsministerium kleinere Ferienanbieter, die ihre Unterkünfte modernisieren wollen. Insgesamt stellt der Freistaat 30 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bei der Besichtigung des Scheckenbauer-Hofes in Fiegenstall im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Bis zu 15.000 Euro für Modernisierungen

Die Familie Kahn profitiert als eine der ersten von dem Programm. Maximal 15.000 Euro können beantragt werden, wenn in Ferienwohnungen neue Bäder eingebaut werden oder Ladesäulen für Elektroautos aufgestellt werden. "Wir fördern auch Vorhaben der Digitalisierung, wenn jemand neue Hardware oder Software für Online-Buchungen anschaffen will", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Dabei übernimmt das Ministerium 50 Prozent der Kosten.

"Das ist endlich mal ein Programm, von dem unsere Kleinstvermieter profitieren können," sagte der Chef des Tourismus-Verbands Fränkisches Seenland, Hans-Dieter Niederprüm. "Hier haben wir in den letzten Jahren einen Investitionsstau gehabt", erklärt er und bittet, das Programm auch nach der Coronazeit beizubehalten.

Center Parcs-Absage macht Förderungen wichtiger

Gerade weil das Seenland mit dem Aus für Center Parcs einen herben Rückschlag hinnehmen musste, sei die Förderung von Privatvermietern ganz wichtig, so Niederprüm. Der Scheckenbauerhof in Fiegenstall vermietet zwei große Ferienwohnungen mit rund 120 Quadratmetern im ehemaligen historischen Bauernhaus und will dort neue Parkettböden verlegen lassen. Darüber hinaus soll der Sitzbereich für die Feriengäste vor dem Haus erneuert werden. Der Bio-Hof bewirtschaftet 15 Hektar Ackerland mit Hühnern und Schweinezucht und verkauft eigene Produkte im Hofladen.