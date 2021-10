Ferienaktion für Familie aus den Flutgebieten der Eifel

Als Stefan und Franziska Feldmeier vom Moosbichlhof in Eglfing im Juli die Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal und weiten Teilen der Eifel sehen, sind sie sich schnell einig: Sie wollen Betroffenen helfen und Gäste aus den Flutgebieten in ihrem Aussiedlerhof im Landkreis Weilheim-Schongau bewirten. Die Feldmeiers betreiben eine Landwirtschaft mit 150 Milchkühen. "Meine Frau und ich haben beim Frühstück darüber gesprochen und waren uns gleich einig, dass wir das machen."

Der Kühlschrank ist für alle offen

In den rheinland-pfälzischen Herbstferien vergangene Woche kam Familie Becker mit zwei Kindern aus Prüm in der West-Eifel in Rheinland-Pfalz. Die Landwirtsfamilie mit vier Kindern stellte ihnen ihr Haus zur Verfügung. "Wir teilen Bad und Küche, haben ein Gästezimmer und sind zusammen gerückt", sagt Franziska Feldmeier. "Ich hab' gleich gesagt, der Kühlschrank ist offen - da darf sich jeder bedienen."

Seit Wochen nur Aufräumen nach dem Hochwasser

Die 9-jährige Tochter Marie freut sich über die neuen Spielkameraden. Sie und ihre drei Geschwister führen die Gastfamilie auf dem großen Hof ein. Die Gäste aus der Eifel fühlen sich gleich wohl in ihrem oberbayerischen Feriendomizil. Mutter Melanie Becker aus Prüm hat von der Einladung übers Internet erfahren. Sie sind seit Wochen in ihrem Heimatort am Helfen: "Bei uns war nur der Keller betroffen, aber bei meiner Freundin ist das ganze Erdgeschoss kaputt. Da ist es sehr arg", erzählt Melanie Becker.

40 Höfe in Bayern öffnen ihre Türen

Gastgeberin Franziska legt sich mit der Familie richtig ins Zeug: Ponyreiten auf dem Hof, Ausflüge in die Gegend und ab und zu im Stall helfen. All das ist für die Kinder aus der Eifel eine willkommene Abwechslung. Einer der Höhepunkte ist der Moment, als ein Kälbchen in Stefans riesigem Stall zur Welt kommt.

Die Aktion zieht Kreise. Durch Berichte in den Medien öffnen auch andere Bauernfamilien ihre Häuser. In ganz Bayern findet ihr Beispiel Nachahmer.