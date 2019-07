Ferien-Reiseverkehr in Bayern entspannt sich

In Bayern und Baden-Württemberg haben die Ferien begonnen, in anderen Bundesländern gehen sie dem Ende entgegen: Auf den Autobahnen, insbesondere rund um München in Richtung Österreich und im Raum Hamburg in Richtung Nordsee sowie rund um Berlin herrschte am Samstag zwar viel Verkehr, doch ein Chaos blieb aus.

Am Samstagnachmittag kam es in Bayern lediglich an den üblichen Baustellen wie der A9 vor dem Dreieck Nürnberg/Feucht sowie auf der A7 am Virngrundtunnel zu nennenswerten Behinderungen. Auf der A8 vor dem Grenzübergang Bad Reichenhall in Richtung Salzburg gab es zwischenzeitlich Verkehrsbehinderungen auf etwa sieben Kilometern.

Am Sonntag dürfte das Reiseaufkommen ebenfalls bis zum frühen Nachmittag noch etwas lebhafter werden, jedoch ist mit deutlich weniger Verkehrsaufkommen zu rechnen als am Samstag oder am Freitag.

Weiter Fahrverbote in Österreich

In Österreich gelten an allen Wochenenden bis zum 14. September Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichrouten in Tirol und Salzburg. Betroffen sind vor allem die Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn. Am Samstag staute es sich laut Verkehrsclub ÖAMTC vor allem auf der Autobahn zwischen Villach und dem Karawankentunnel, wo die Blechkolonne auf 15 Kilometer anwuchs.