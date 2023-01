Ferien ohne Schnee - Hoteliers im Allgäu halbwegs zufrieden

"Wenn die Krankheitswelle nicht gewesen wäre und auch der Schnee da gewesen wäre, wäre die Buchungslage besser gewesen.“ Das sagt der Kreisvorsitzende der Dehoga Oberallgäu, Armin Hollweck, im BR-Interview. Wenn, ja wenn das Wörtchen „Wenn“ nicht wäre.

Stornierungen wegen Krankheitswelle

So gab es im Allgäu, wie beispielsweise in Oberstaufen und Oberstdorf, einige Stornierungen oder Umbuchungen, die nur teilweise durch kurzentschlossene Urlauber aufgefangen werden konnten. Die Ferienbilanz des Hotel- und Gaststättenverbandes im Oberallgäu fällt zwar sehr gut aus, ist aber nicht zu vergleichen mit den Zahlen vor Corona. "Da waren die Hotels spätestens ab dem 24. Dezember ausgebucht", sagt Hollweck. Diesen Eindruck hat auch Beatrice Fröhlich, die Marketingleiterin aus Oberstdorf. Obwohl die Vierschanzentournee in Oberstdorf erstmals nach zwei Jahren wieder mit Besuchern stattgefunden hat und über 27.000 Menschen anlockte, fehlten im Vergleich mit einem "normalen" beziehungsweise starken Dezember die Anreisen vor dem 27. Dezember. So fielen längere Aufenthalte bis zu zwei Wochen aus und vereinzelt blieben Betten über Silvester leer. Dagegen ist die Geschäftsführerin der Allgäu TopHotels, Sybille Wiedemann, mit den Ferienbuchungen sehr zufrieden, da ihre Hotels fast voll ausgelastet waren.

Weniger Schnee heißt weniger Besucher

Die Sprecher aus Markt Oberstdorf und Oberstaufen sowie der Dehoga Oberallgäu waren sich einig: Der fehlende Schnee und damit der Ausfall der Skipisten war für viele Gäste ein Hauptgrund, ihren Urlaub zu stornieren, umzubuchen oder erst gar nicht anzureisen.

Nichtsdestotrotz war die Stimmung bei den Gästen, die überwiegend aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder der Schweiz gekommen sind, ausgelassen. "An der Vierschanzentournee waren überall zufriedene Menschen, in den Lokalen war viel los und alle haben sich gefreut, dass sich die Situation normalisiert hat", sagt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH.

Alternative Angebote ohne Schnee beliebt

Schneefreie Alternativen gibt es zum Glück im Allgäu genügend und die Nachfrage war groß. "Wir haben sehr viele Anrufe bezüglich der Wetterprognose und alternativer Angebote bekommen", heißt es in Oberstaufen. Dort wurde das Programm "Oberstaufener Winterzauber" mit Eislaufbahn, Konzerten und Winter-Street-Food-Markt gut angenommen. Zehnpfennig von der Allgäu Gmbh erzählt außerdem, dass die Bergbahnen zum Wandern genutzt wurden, aber auch Angebote wie Kletterhallen oder Thermen waren gut besucht und "konnten gut auffangen, was dann mancherorts an Wintersport gefehlt hat".

Trotz der bereits bestehenden Alternativen ist der Dehoga Oberallgäu das Angebot noch nicht weitreichend genug. Ein umfangreicheres "Schlechtwetter-Programm" müsse her. "Es müsste fürs komplette Allgäu ein Konzept erstellt werden, um schneeunabhängiger zu werden. Wir müssen Alternativen schaffen", sagt der Oberallgäuer Dehoga-Vorsitzende Hollweck.

Volle Hütte bei Restaurants und Wirtshäusern

Geschlemmt und gefuttert wurde in den Ferien weiterhin – und das nicht wenig, betont Hollweck. Bei den Gaststätten sei die Nachfrage in den letzten beiden Wochen teilweise größer gewesen als das Angebot: "Zusätzlich zu den Urlaubsgästen wollten auch viele Einheimische und Tagesausflügler wieder gemeinsam mit der Familie und/oder Freunden normal zum Essen gehen, was die letzten beiden Jahre quasi nicht möglich war", betont der Hotelier. Jana Bäro kann das bestätigen. Sie ist Hüttenwirtin auf der Neumayr Hütte am Grünten: "Wanderer, Fahrradfahrer, Läufer – da war alles dabei und die Plätze waren bei schönem Wetter alle voll. Am liebsten essen die Gäste unseren Kaiserschmarrn. Das freut mich auch, wenn sie das schätzen, was man täglich in der Küche macht."

Die nächsten Ferien werden nicht leichter

Nach den Ferien sieht es mit den Buchungen im Oberallgäu noch eher schlecht aus. Die Lage sei "unter aller Kanone", so Hollweck wörtlich. Ohne Schnee sieht es schlecht aus. Ebenfalls seien die Prognosen für die nächsten Ferien - Fasching und Ostern - schwierig, da generell viele Buchungen kurzfristiger und spontaner stattfinden. Den Eindruck bestätigen nicht nur die Dehoga, sondern auch die Allgäu GmbH und Allgäu TopHotels. Die unsichere Lage, die Energiekrise und die gestiegene Inflation: All das könnten Gründe dafür sein, warum die Gäste ihr Buchungsverhalten ändern. Dazu komme noch der Fachkräftemangel, der Hotellerie und Gastronomie vor Herausforderungen stellt, so der Oberallgäuer Dehoga-Mann Hollweck: "Von glücklichen Hoteliers und Gastronomen kann aktuell also nicht die Rede sein."