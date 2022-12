Ferien im Chiemgau: Winterurlaub mit immer weniger Schnee

Sommerrodeln im Winter

Gleich neben der schmalen Kunstschneepiste ist die Rodelbahn "Chiemgau Coaster" in Betrieb: auch hier herrscht Hochbetrieb – ein kurioser Anblick: Sommerrodeln geht auch im Dezember. In Zeiten der spürbaren Klimaerwärmung will man die Gäste bei Laune halten: egal ob im Wellnessbad, beim Nordic Walking oder eben mit Rodeln auf Schienen – bei Vater und kleiner Tochter zieht jedenfalls dieses Angebot - "Machen wir Sommerrodeln im Winter, das ist eine Superidee, fast so schön wie Schneerodeln, ja?", fragt der Vater. Die Tochter: "Ja!"