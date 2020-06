Ferien daheim: Mit dem Kanu auf der Wiesent

Auch in Franken gibt es Traumziele. Sandra Jozipovic und Carlo Schindhelm lieben die Fränkische Schweiz. Rund um Muggendorf im schönen Wiesenttal machen sie eine Kajaktour und Wanderung.

Mit Mini-Bus und Kajak unterwegs

In einem Mini-Bus fahren wir mit einem Leihkajak zur Einstiegsstelle am Fluß Wiesent in Behringersmühle. Unser Guide Dennis gibt letzte Anweisungen vor der Tour: Wir sollen vorsichtig ins Boot einsteigen und das Gleichgewicht halten. Wir merken schnell, Kajakfahren ist eine wackelige Angelegenheit. Wir sind gewarnt, reinfallen wollen wir natürlich nicht.

Ein perfekter Tag

Der Einstieg in das Zweierkajak klappt schon mal gut und wir paddeln entspannt auf der Wisent. Noch ist es ruhig, wir paddeln an Wiesen und Bäumen vorbei. Die Sonne kommt immer wieder hinter Wolken hervor. Wir genießen den für uns perfekter Tag auf dem Fluß.

Stromschnellen für den Nervenkitzel

Aber die Wiesent hat nicht nur ruhige Passagen, sondern auch einige Stromschnellen, die unsere Paddelkünste fordern. Die erste meistern wir schon mal ganz gut, aber eine große Welle wird uns zum Verhängnis. Sie schwappt direkt ins Kajak und unsere Hosen werden komplett nass. Trocken bleiben ist beim Kajakfahren fast unmöglich – daher Badesachen oder Wechselkleidung einpacken.

Urwald-Gefühl im Wiesenttal

Auf der rund neun Kilometer langen Fahrt sehen wir weiße Wasserblumen, seltene Vögel, Enten und einen Bieber, der Blätter zu seinem Bau bringt. Immer wieder ragen Bäume mit ihren Ästen über den Fluss. Wir fühlen uns fast wie in einem Urwald. Manchmal müssen wir den Kopf einziehen und uns ducken. Zwei Mal müssen wir das Boot umtragen, weil Staudämme uns am weiterpaddeln hindern.

Die Fränkische Schweiz - ein Wanderparadies

Etwa eineinhalb Stunden später kommen wir komplett nass, aber happy in Muggendorf an. Am Auto ziehen wir uns erst einmal trockene Sachen an, denn wir haben ja noch was vor: Eine Wanderung zur Burgruine Neideck, dem Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz. Zu Fuß und mit Rucksack geht es flußabwärts, entlang der Wiesent.

Hinauf zur Burgruine Neideck

Verirren können wir uns nicht, auch wenn der Weg sehr schmal und zugewachsen ist, denn die Burgruine ist immer auf dem Berg in Sichtweite. Nach etwa einer halben Stunden geht es das letzte Stück durch den Wald steil bergauf. Wir überqueren eine kleine Brücke und erreichen die Burgruine Neideck.

Ausblick als Belohnung

Die Burganlage aus dem Mittelalter ist weitläufig, es gibt viele Wege und Gänge zu erkunden. Am markantesten ist der ehemalige Wohnturm, der auf einem Felsvorsprung steht. Eine Stahltreppe führt uns ganz nach oben auf den Turm. Von hier haben wir einen fantastischen Blick auf die Fränkische Schweiz und auf den Ort Streitberg. Und wir sehen ganz klein den Fluß Wiesent, auf dem wir vorhin entlang gepaddelt sind. Für diesen tollen Ausblick lohnt sich der Weg nach oben.