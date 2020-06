Ferien daheim: Deutsches Fahrradmuseum Bad Brückenau

Viele Familien sind in den Pfingstferien – bedingt durch das Coronavirus – zuhause geblieben. Das Deutsche Fahrradmuseum in Bad Brückenau ist für Eltern und Kinder der passende Ausflugstipp bei jedem Wetter.

Fahrräder können nicht nur bestaunt sondern einige auch ausprobiert werden

In Bad Brückenau befindet sich das Deutsches Fahrradmuseum. Ivan Sojc hat es vor etwa 15 Jahren gegründet. Rund 230 Fahrräder stellt er in seinem Museum aus: Laufräder, Hochräder, Rennräder, Bonanza-Räder – sie alle sind vertreten. In seinem Museum gibt es sogar einen komplett ausgestatteten Radladen, wie vor 80 Jahren. Besonders an Kinder und Jugendliche richtet sich das Angebot, sich an zahlreichen Ausprobier- und Spaßrädern zu versuchen.

Das Deutsche Fahrradmuseum in Bad Brückenau hat – außer Montag – täglich geöffnet