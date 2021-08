Ferien auf dem Bauernhof für Kinder aus Flutgebieten

Franziska und Stefan Feldmeier mit ihren vier Kindern hatten eine tolle Idee. Sie möchten wie viele andere dort helfen, wo Menschen gerade ihr Hab und Gut davon geschwommen ist. Nicht nur die Erwachsenen tragen die Folgen des Hochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Auch die Kinder leiden darunter, dass es zum Teil ihr Kinderzimmer und ihre Spielsachen nicht mehr gibt. Und so werden die gelernte Erzieherin und ihre Famile Kindern aus den Flutgebieten ein paar unbeschwerte Urlaubstage ermöglichen.

Kinder werden von den Eltern gebracht - oder aus der Eifel abgeholt

Auf dem Moosbrunnenhof der Feldmeiers in Obereglfing wird jetzt das Gästezimmer hergerichtet. Franziska Feldmeier stammt aus Leopoldshafen am Rhein. Ein befreundeter Polizist hilft ehrenamtlich im Katastrophengebiet in der Eifel aus – er organisiert jetzt vor Ort, wie betroffene Familien ihre Kinder in die Flut-Ferien nach Bayern schicken können. Bisher sind es sieben Familien aus der Region, die sich engagieren wollen. Wegen der Berichte auf Bayern1 hat sich spontan auch eine Familie aus Mittelfranken gemeldet, die ihre Ferienwohnung zur Verfügung stellt. Manche Kinder kommen in Begleitung der Eltern, andere werden in der Eifel abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

Die ersten Kinder kommen jetzt am Wochenende

Am Wochenende kommen die ersten drei Ferienkinder auf den Hof. Auf dem Programm in Eglfing stehen Ponyreiten, Stockbrot backen oder im Stall helfen. Eine Familie aus Spatzenhausen nimmt größere Kinder ab 12 Jahren auf und will mit ihnen in der Region wandern gehen. Viele Dinge sind noch am Entstehen, Franziska Feldmeier managt die Aktion. Über ihre E-Mail franzioedi@gmx.de können sich interessierte Familien melden.

Es werden Nachahmer gesucht

Die Familie sucht Nachahmer, die ebenfalls helfen wollen. Bauer Stefan Feldmeier sagt, dass er die Aktion gerne ausweiten möchte: „Wir wollen gerne Familien vermitteln, die jetzt oder auch später im Herbst – oder in den Weihnachtsferien Kinder aus den Flutgebieten aufnehmen."